La Bebeshita queda fuera de VLA: Fin de Semana y así se despide

La conductora se despidió de la emisión matutina con un emotivo mensaje.

Días atrás te dimos a conocer en La Verdad Noticias que TV Azteca iniciaría el 2023 realizando drásticos cambios en su programación diaria. El primero de ellos ha sido modificar al elenco del matutino Venga La Alegría, incluyendo su edición del fin de semana.

Ahora, se ha revelado que La Bebeshita ya no formará parte de VLA: Fin de Semana, lo cual ha puesto triste a los fans que esperaban con ansias que llegará el sábado y domingo para disfrutar del carisma y sentido del humor que la conductora derrochaba ante la cámara.

Otro cambio significativo que ha sufrido la emisión del fin de semana y que deja desconcertado a los fans es la llegada de Ismael Zhu, quien desde este sábado estará a cargo de la sección de cocina. Cabe destacar que el ganador de MasterChef México 2018 se despidió de la edición semanal entre lágrimas.

La emotiva despedida de La Bebeshita

La conductora se dice agradecida por haber formado parte de este proyecto.

La Bebeshita decidió poner fin a esta etapa en su vida compartiendo un emotivo mensaje en Instagram, en el cual agradece haber formado parte de este proyecto: “Hoy me despido de VLA: Fin de Semana. Gracias a todos por aguantarme cada fin, las travesuras, mis tonterías, la paciencia y todo lo que me daba”.

Asimismo, la ex integrante de ‘Enamorándonos’ prometió recordar con cariño a sus hoy ex compañeros de trabajo: “Gracias a toda la producción, el staff, mis amigos conductores que realmente ya éramos una familia unida. No era ir a trabajar, era ir a divertirte un rato con amigos, aprendí montones, reí más montones”.

¿Qué edad tiene La Bebeshita?

Pese a las críticas y polémicas, la influencer goza de gran popularidad en Internet.

La Bebeshita, cuyo nombre real es Daniela Alexis Barceló Trillo, nació el 11 de diciembre de 1990, por lo que ahora tiene 32 años de edad. Tal vez no sepas pero la conductora inició su carrera artística al formar parte de ‘Enamorándonos’ y ha aparecido en diversos programas como ‘MasterChef Celebrity México’, ‘MasterChef Junior’ y ‘VLA: Fin de Semana’.

