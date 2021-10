Hoy se llevó a cabo una emisión más del programa MasterChef Celebrity México, lo que significa que hubo un nuevo eliminado. La celebridad que abandonó el popular reality show culinario de TV Azteca fue la influencer Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”.

Daniela Alexis, Stephanie Salas, Aida Cuevas, Aristeo Cázarez y Laura Flores fueron los elegidos para irse al reto de eliminación, el cual consistió en preparar un salteado. Luego de deliberar, los jueces decidieron que quienes no pasaron la prueba eran Daniela y Laura.

El platillo de Laura quedó salado, mientras que el de la influencer solo tuvo un buen comentario: que la carne le había quedado en su punto. Por tal motivo, el jurado decidió que Daniela Alexis sea quien abandone la competencia esta semana. Cabe destacar que su salida fue una de las más emotivas del programa gracias al discurso de la chef Betty.

El sazón de la influencer Daniela Alexis no logró convencer a los jueces.

“De corazón te digo que admiro a la persona que yo descubrí aquí, yo veía a otra persona en la televisión, pero para mi tú eres un ser humano que poca gente conoce y que eres un ser humano lleno de candidez, y yo sinceramente te digo que para mí es un honor tenerte en la cocina de Masterchef”, declaró la chef Betty con la voz entrecortada.

Por su parte, “La Bebeshita”, quien recientemente sufrió el desprecio de Aristeo Cázares, se despidió entre lágrimas y aseguró que el programa le cambió la vida. Cabe destacar que Laura Flores se mostró sorprendida ante la decisión del jurado e incluso mencionó que ella es la que debería haberse ido, pues veía en la influencer muchas ganas de aprender.

Cibernautas arremeten contra los jueces

Cibernautas aseguran que Laura Flores debió ser la eliminada de la semana.

La noticia no pasó desapercibida para los fanáticos del programa, quienes a través de las redes sociales despotricaron en contra del jurado por haber eliminado a la influencer, quien a lo largo de las últimas semanas se había ganado el cariño del público con el carisma y sencillez que derrochaba ante las cámaras.

“Decepción total, no era justo”, “Ya no veré el programa”, “Ella era la que le daba el toque divertido al show”, “Fue super injusto, saquen a Laura”, “Se les va a caer el rating por est*pidos” y “La Bebeshita me caía mal, pero en este programa fue l aonda”, son solo algunos comentarios que escribieron en la cuenta de MasterChef México en Instagram.

¿Quién es "La Bebeshita"?

Daniela Alexis saltó a la fama gracias al programa 'Enamorándonos'.

Daniela Alexis, mejor conocida en el mundo del espectáculos como “La Bebeshita”, es una influencer de Internet. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella saltó a la fama gracias al programa ‘Enamorándonos’ y ha participado en varios shows, siendo MasterChef Celebrity México el último.

¿Estás de acuerdo con la eliminación de "La Bebeshita"? SI 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> NO 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales