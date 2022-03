La Bebeshita hace fuerte confesión sobre su vida íntima

Pese a que ella juró responder con la verdad, varios cibernautas dudan de la veracidad de su respuesta.

La influencer Daniela Alexis, mejor conocida en el mundo del espectáculo mexicano como “La Bebeshita”, causó gran furor en las redes sociales al realizar una fuerte confesión sobre su vida íntima, mismo que sin duda dejó con la boca abierta a más de un seguidor suyo.

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas que la estrella del extinto programa Enamorándonos de TV Azteca resolvió la duda de un fanático, quien le había cuestionado sobre la última vez que tuvo relaciones sexuales. Sin embargo, ella sorprendió al confesar que sigue siendo virgen a sus 31 años de edad.

La influencer abrió su corazón en divertida dinámica de Instagram.

Su respuesta tomó por sorpresa a más de uno e incluso hubo quien cuestionó la veracidad de la misma. De igual modo, Daniela Alexis aprovechó la dinámica para confesar que está disfrutando al máximo de su soltería, pero también mencionó que un jugador del América, cuyo nombre inicia con la letra J, se robó su atención ¿Será el futbolista Jorge Sanchéz?

Expuso coqueteos del hijo de Érika Buenfil

Cabe destacar que esta polémica respuesta llega días después de que ella diera a conocer en entrevista exclusiva para TV Azteca que Nicolás Buenfil le mandaba mensajes a través de Instagram con la intención de invitarla a salir. Eso sí, ella dejó en claro que no accedió a encontrarse con el hijo de Érika Buenfil debido a que él es menor de edad.

No obstante, el escándalo no acabó ahí, pues la influencer mostró las conversaciones que intercambió con el joven de 17 años. Tras ser exhibido en televisión nacional, se supo que su relación amistosa con Nicolás Buenfil no terminó bien e incluso se rumora que la actriz no está nada contenta con ella ni con la forma en cómo la televisora expuso a su hijo.

¿Quién es La Bebeshita?

Ahora, la influencer debuta como nana en la tercera temporada de MasterChef Junior.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, “La Bebeshita” saltó a la fama en 2016 gracias a Enamorándonos, en donde cautivó al público televidente con su carisma y sentido del humor. Tras su paso por este extinto programa, ella ha participado en diversos programas como Venga La Alegría: Fin de Semana y MasterChef Celebrity México.

