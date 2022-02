La Bebeshita exhibe los coqueteos del hijo de Érika Buenfil en Instagram

La actriz no sabía lo que su hijo estaba haciendo en redes sociales.

Días atrás te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la influencer Daniela Alexis, mejor conocida en el mundo del espectáculo como “La Bebeshita” causaba controversia al revelar que Nicolás Buenfil, el hijo de la actriz Érika Buenfil, le estaba coqueteando en Instagram.

Sin embargo, la polémica no acabó ahí, ya que la ex concursante de MasterChef Celebrity México exhibió los mensajes que recibió por parte de él durante la emisión del sábado pasado de Venga La Alegría: Fin de Semana. En ellos se observa como le deja en claro que entre los dos no puede existir más que una amistad debido a que él es menor de edad.

La controversial influencer dejó en claro desde el principio que solo aceptaba ser amiga de Nicolás Buenfil.

“No lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Era un coqueteo normal, yo cuando dije: ‘Ay, 17 años… Ok no, mejor amigos hasta que cumplas los 18, 20, 21, 22, así más grande’”, declaró la también ex estrella de Enamorándonos, esto pese a que Nicolás Buenfil “quería algo más”.

¿Érika Buenfil tomó represalias en su contra?

Tal y como te mencionamos anteriormente, Érika Buenfil reaccionó a los coqueteos de su hijo y en entrevista para Venga La Alegría aseguró que no tenía nada que decir debido a que “se trataban de cosas de adolescentes. Sin embargo, todo parece indicar que la actriz se lo tomó a pecho, pues Daniela Alexis señaló que ella dejó de seguirla en redes sociales.

En lo que respecta a Nicolás Buenfil, él ya dejó de tener contacto con la influencer. Ante dicha situación, ella bromeó al decir que el joven no obtuvo el permiso de su mamá para poder conocerla, ser amigos y “hacer videos para TikTok” juntos.

¿Quién es La Bebeshita?

La influencer de 31 años ha logrado ganarse el cariño del público con su carisma y espontaneidad.

“La Bebeshita” es el apodo con el que se le conoce a la influencer Daniela Alexis, quien tiene 31 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, se sabe que su carrera dentro del mundo del espectáculo mexicano inició al formar parte del extinto programa Enamorándonos.

