La ‘Bebeshita’ es manoseada en un antro y la castigan por ser una ‘niña mala’

La polémica ‘Bebeshita’ fue castigada en el programa Enamorándonos por actuar de manera inapropiada en un antro, donde fue manoseada por un tipo desconocido.

Enamorándonos es, sin lugar a dudas, uno de los programas que más popularidad tiene entre los televidentes y los internautas, pues sus participantes siempre se las ingenian para estar en ‘el ojo del huracán’.

Una de las participantes favoritas de Enamorándonos es Daniela Alexis, mejor conocida como la ‘Bebeshita‘, pues con su belleza y carisma ha provocado un sinnúmero de escándalos, confrontaciones y polémicas.

Aunque el objetivo de Enamorándonos es que los participantes se encuentren con el amor de su vida, la ‘Bebeshita‘ no ha podido encontrar a su pareja ideal, algo que favorece que la ‘amorosa’ no se vea comprometida con alguien en particular.

Pese a que la ‘Bebeshita‘ no ha encontrado el amor, disfruta al máximo cada cita que tiene; sin embargo, recientemente generó polémica debido a que la presentadora del programa expuso el momento en el que la ‘Bebeshita’ bailaba demasiado sensual con un ‘galán’ que se pasó de atrevido.

En el video se puede apreciar a la ‘Bebeshita‘ en una pose bastante indecorosa; sin embargo, ella aseguró que la imagen no era lo que parecía pues simplemente estaba bailando reguetón, por lo que el ritmo los llevó a juntar los cuerpos. Además de la absurda excusa, ¡la ‘Bebeshita’ quiso recrear la escena en pleno programa!

Luego de quedar al descubierto, la presentadora envió a la ‘Bebeshita‘ a la jaula, pues tenía que ser castiga por haber sido una ‘niña mala’.