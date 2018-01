La 'Bebeshita' de Enamorándonos presume su extravagante vida de lujos en instagram

Ante este destape, Daniela Alexis el nombre verdadero de La 'Bebeshita', ya no teme en presumir su pertenencias y la fabulosa vida que lleva, como si fuera una socialité, misma que ha provocado envidia y enojo.

Lo anterior quedó evidenciado con las fotos que La 'Bebeshita' compartió donde aparece con carros lujosos, así como en cenas y otros eventos que parecen exclusivos.

La indiscreción de La 'Bebeshita' le valió el repudio de varios usuarios que se atrevieron a comentarle lo peor:

"Eres una india"; "Qué naca"; "Qué gata te ves"; "No te queda"; "Pero no que tú no tienes carro", le dijeron a Daniela descubrieron una de sus farsas, ya que en un video anterior había dicho que no tenía un automóvil y necesitaba uno, aunque sus imágenes dicen lo contrario.

Enamorándonos, un programa que ha generado muchas polémicas entre sus participantes, logró el posicionamiento en la industria de las marcas para algunos. La 'Bebeshita', Vanda, Oskarín y Mishelle.

Pero está no es la única vez en que La 'Bebeshita' logra destapar las burlas o suspiras de sus seguidores.

La fama y el dinero también han ayudado a La 'Bebeshita' de Enamorándonos en su físico, evidencia eso aquí te dejamos el antes y después.

Antes y Después de La 'Bebeshita'