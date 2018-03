¿La Bebeshita, de Enamorándonos, nueva integrante del programa Hoy?

La polémica Bebeshita, de Enamorándonos, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán ahora con su posible llegada a la competencia directa de la televisión Tv Azteca, el programa Hoy.

Estos rumores se originaron por una fotografía donde la Bebeshita, de Enamorándonos apareció con la exproductora de Enamorándonos, Magda Rodríguez la actual productora de Hoy.

Tan pronto publicó la foto, está comenzó a viralizarse, en ella aparecen Magda y la Bebeshita, lo cual llamó la atención de sus fans pues comenzaron a preguntar a la productora si Daniela se sumaba a Hoy, a lo cual respondió que Daniela es la que tiene que decidir, esto significaría el abandono del programa Enamorándonos.

Hasta el momento no se ha revelado nada ni la misma Bebeshita ha desmentido dichas suposiciones, lo cierto es que muchos usuarios comenzaron a hacer suposiciones de que Magda le había extendido la invitación. Sin embargo algunos resaltaron que que la productora de Hoy comúnmente comparte fotografías con sus invitados.

Por su parte los nuevos productores de Enamorándonos no han vetado a la Bebeshita, del programa porque saben los miles de seguidores que posee, recordando que recientemente expulsaron a uno de los concursantes por tomarse una fotografía similar con la exproductora de dicho programa.

El amoroso Jorge Villalobos recibió un trato bastante descortés y humillantes por parte del productor Alejandro Esquivel. De acuerdo con información de un medio nacional el integrante de Enamorándonos fue sacado de las instalaciones de TV Azteca por el productor sin explicación alguna. Jorge declaró lo siguiente:

"Yo fui a grabar el programa y todo iba normal, entramos al primer bloque y en eso el productor Alejandro, se me acerca y me saca del foro recalcando que por órdenes de directivos, ya no podía estar ahí y ni siquiera me dejaron ir por mis cosas a camerinos, literal me trataron como un ratero”.