'La Bebeshita' de Enamorándonos debuta como actriz en ¡esta telenovela!

La 'Bebeshita' de Enamorándonos, sigue imparable en sus proyectos televisivos, y todo parece indicar que el éxito aún continua. La última polémica en la que estuvo envuelta fue por su discusión con su ex cuñada 'Gomita' y ex novio 'Lapizito', llamándole "ratera" e "infiel" respectivamente. Una influencer, y ahora la televisión le ha dado la oportunidad de salir en una novela.

Daniela Alexis, conocida como ‘La Bebeshita’, ha sido todo un fenómeno en el programa "Enamorándonos", así como en redes sociales donde supera el millón de seguidores.

A la amorosa le gusta estar en el ojo del huracán, pues son pocas las ocasiones en las que se ha quedado callada.

La 'Bebeshita' de Enamorándonos

Por ello, Televisión Azteca ha decidido darle la oportunidad para demostrar sus dotes como actriz teniendo una participación especial en el melodrama “Educando a Nina”, protagonizado por Cynthia Rodríguez.

La participante de “Enamorándonos”, aparecerá en ocho capítulos y compartirá créditos con: Cynthia Rodríguez, Antonio Gaona, Alex Sirvent, Wendy de los Cobos y Martha Cristiana, entre otros.

El pasado mes de marzo ‘La Bebeshita’ lanzó su primer sencillo llamado “Niñas Buenas” que alcanzó, en pocos días, más de 200 mil reproducciones.

Magda Rodríguez habla sobre la supuesta entrada de 'La Bebeshita' a 'Hoy'

A tan solo un mes de haber tomado la batuta del programa matutino “Hoy”, Magda Rodríguez brindó una entrevista y se defendió de quienes aseguran que ella se anda llevando a parte del elenco del reality “Enamorándonos” de TV Azteca, y que dentro de sus planes estaría tener como conductora en ‘Hoy’ a 'La Bebeshita', por lo que aclaró la situación.

“Yo creo que los que me comentan sobre los amorosos (que no están de acuerdo) son quienes los vecina en ‘Enamorándonos’ y tienen razón. Eso es como los celos, al novio que dejaste, siempre te anda criticando. Yo no me los traje, yo hasta hoy no me he traído ningún amoroso” señaló Magda.