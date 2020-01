La Banda MS, Lana del Rey, Ed Maverick y Travis Scott estarán en Coachella 2020

El festival de música más importante de la última década, “Coachella” ha anunciado el line up que tendrá para este 2020, donde entre las estrellas más destacadas se encuentran Rage Against The Machine, Frank Ocean y Travis Scott. Un evento esperado por muchos jóvenes y no tan jóvenes de todas partes del mundo.

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley, mejor conocido como “Coachella” se ha convertido en uno de los musicales más esperado del año, ya que el festival que tiene lugar en Indio, California, Estados Unidos, es uno de los que ha reunido en los últimos tiempos, artistas de diversos géneros musicales, creando una mezcla de sonidos y ritmos para todo tipo de público.

En esta edición 2020 que se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos durante el mes de abril (del 10 al 12 y del 17 al 19), habrá cantantes y grupos invitados de talla internacional y de varios géneros musicales, pero dominando el rap, hip hop, trap y pop.

En la cartelera de Coachella, publicada por los organizadores desde el 02 de enero podemos ver entre los nombres a Calvin Harris, BigBang, Charlie XCX, Disclosure, Fatboy Slim, Lana del Rey, Tiga, entre muchos otros. Además, como representantes del área latina y mexicana, se estarán presentado Ed Maverick, Chicano Batman y La Banda MS. Es tanta la popularidad del festival que los boletos del primer fin de semana ya se han agotado, por lo que la venta del segundo iniciará el 6 de enero.

LOS TUCANES DE TIJUANA TRIUNFARON EL AÑO PASADO EN COACHELLA

Este Coachella 2020 no será la primer vez que tendrá un grupo de música popular mexicana, ya que en la edición 2019, el grupo Los Tucanes de Tijuana pusieron a bailar y saltar a miles de visitantes del evento con su famosa canción “La Chona”, esa edición de Coachella marcaría un gran paso para las agrupaciones mexicanas para poder ingresar en las filas de los espectáculos esperados en el festival de música de Indio California.

Los Tucanes de Tijuana en Coachella 2019

