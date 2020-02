La Adictiva: Terrible BOTELLAZO recibió su vocalista en concierto

El cantante Memo Garza, quien es el vocalista de la banda La Aditiva, sufrió un lamentable accidente en pleno concierto en los Estados Unidos según dieron a conocer algunos medios estadounidenses.

Se dio a conocer que durante un concierto en Nueva York, el vocalista de la agrupación La Adictiva, Memo Garza recibió un botellazo en la cara por parte de una persona del público, lo que impactó a los demás asistentes y a sus compañeros, presentes entre la audiencia.

Hay que recordar que La Aditiva es una agrupación originaria de Sinaloa, antes conocida como "La Adictiva Banda San José de Mesillas" que recientemente se presentó en Nueva York como parte de su gira "30 aniversario tour", donde interpretaron sus grandes éxitos.

Lamentablemente en tal evento la banda fue sorprendida cuando una persona del publicó le aventó una botella en la cara a uno de los vocalistas del grupo, Memo Garza, quien tras el golpe no dejó de cantar, ya que sufrió una fuerte lesión.

Tal parece que al ver la agresión, su compañero y también cantante, Isaac Salas pidió a los músicos que dejaran de tocar pero Memo continúo cantando.

Memo Garza aclaró el accidente

El cantante Memo Garza a través de sus redes sociales agradeció a todas las personas que se preocuparon por él tras el golpe que recibió: "Estoy bien, si pueden ver no tengo casi nada, más que nada tengo un golpe aquí (en el pómulo), al terminar el evento me puse hielo rápido y no pasó a mayores".

No hace mucho La Adictiva causó expectativas altas desde hace unos días, cuando dio a conocer que habría un nuevo integrante en la agrupación, posteriormente se rumoran varios nombres para este puesto, sin embargo, después de tanto preámbulo, finalmente dieron a conocer al nuevo integrante.

La Adictiva es una de las bandas más populares actualmente, y con éxitos como “después de ti ¿Quien?”, “Durmiendo en el lugar equivocado”, y “En peligro de extinción”, han alcanzado mayor popularidad entre los fanáticos del género regional mexicano.

