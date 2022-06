La Academia tuvo dos eliminados este fin de semana

La Academia ha causado polémica con su tercer eliminado y es que a pesar de ser su mejor noche ha dejado a muchos sorprendidos con su eliminación y es que hay que recordar que en el primer sábado de eliminación de La Academia, hubo un alumno expulsado pero no por su talento sino porque el público no lo apoyó.

Otra gran sorpresa fue la salida voluntaria de un alumno pues privilegió su salud mental y felicidad a continuar en el reality de La Academia.

Y ahora, por primera vez en su historia, La Academia 20 años tuvo un cambio en su dinámica de eliminación y el alumno expulsado de hoy 25 de junio fue Zunio.

Zunio es eliminado de La Academia

Zunio, concursante de La Academia 2022, abandonó el escenario el sábado 25 de junio pues la votación del público no le favoreció; otro estudiante dejó el reality

La Academia 2022 ya tiene tres alumnos expulsados al 25 de junio y uno decidió irse por su propio pie. Un total de cuatro participantes menos en el reality.

El alumno que fue expulsado de La Academia 2022 el sábado 25 de junio fue: Zunio, participante de Ecuador.

Otro estudiante abandonó la academia

Sin embargo, La Academia perdió a otro alumno pues este no toleró la presión y no se sentía feliz. Tal como se había advertido, el alumno que ya no era feliz en la edición del 20 aniversario del reality de Tv Azteca fue: Emilio, participante de Aguascalientes.

Es así como La Academia 2022 tiene 4 alumnos menos al 25 de junio, que son:

Esmeralda

Alejandra

Zunio

Emilio

Cabe destacar que la lluviosa noche del sábado 25 de junio, Zunio, abandonó el escenario de La Academia 2022 pues el público no le favoreció con sus votos, pues de los 3 millones de votos recibidos, el participante procedente de Ecuador sólo obtuvo un ínfimo 3.51 por ciento.

Cabe destacar que dadas las excelentes críticas que recibió Zunio tras su participación en el tercer concierto de La Academia, jueces, maestros y el público del foro quedaron con mal sabor de boca

