La Academia de TV Azteca arranca entre “fraude” y burlas con memes

Adal Ramones y La Academia están de regreso en la televisión nacional en TV Azteca y este domingo 8 de junio, se revivió el famoso reality musical, el cual no convenció a los tuiteros que se manifestaron con burlas y memes y por si fuera poco hasta una acusación de fraude nos dio es su gala de estreno.

Hice el casting de #LaAcademia en Veracruz y gane junto con 4 colegas! Fuimos a df y competimos en la final de la republica! Llegamos al final unos 25-30 cantantes de los cuales iban a elegir a 18. sorpresa solo hay 3 y a uno ya lo sacaron. otros 15? Les presento a los verdaderos pic.twitter.com/HYedrd1YG9 — Fedde Maggio (@feddemusic) 9 de julio de 2018

Yo hice casting para #laacademia y llegué a cdmx al casting final y no quedé. Viendo el programa siento que no me hubiera ido tan mal ��‍♂️ pic.twitter.com/DnVa0R5oEP — Tavo Catalán (@tavocatalan14) 9 de julio de 2018

¿Quién hizo la selección de los concursantes? Si algo nos quedó claro, porque no dejaron de repetirlo, es que los 17 alumnos + uno, no habían sido entrenados por nadie. Tal cual los seleccionaron, tal cual cantaron y vaya que se notó, pero esto no es todo, un participante durante el casting de selección de “talento” denuncio un fraude al solo reconocer a 3 de la supuesta selección final.

#LaAcademia Marian es actriz de teatro en corto ¿a quien le quieren ver la cara? pic.twitter.com/X8L17p1fDZ — Kate Pierce (@kateeprc) 9 de julio de 2018

Cuando escuchas tus propias notas de voz en WhatsApp #LaAcademia pic.twitter.com/Di0B2lJuxC — Hermana Flortz (@HnaFlortz) 9 de julio de 2018

Por mucho que Ramones quiso suavizar a los jueces, estos fueron directos y a la yugular. Incluso, uno que otro le dijeron a ciertos concursantes que venían a cantar, no a dar show ni a conquistar corazones. Y, por una parte tienen razón, pero el carisma es el que conquista al público. ¿Recuerdan a Jolette? ¿Aquella mujer que no cantaba nada y que Lolita Cortés criticaba cada noche, pero el público la salvaba? Pues aquí puede suceder lo mismo.

Despues de escuchar a los aspirantes de #LaAcademia...ya empiezo a extrañar a mi Paolo Botti �� pic.twitter.com/MhgbXLGaxV — Dely Martinez ���� (@AlmaMar1995) 9 de julio de 2018

Otra parte negativa fueron las historias de vida. ¿Por qué usar las tragedias de los concursantes para crear "lástima" en el público? No quiero ser insensible. Sí me dio pena escuchar la historia de una joven que se enteró que mataron a su papá por teléfono, pero... ¿no es, una vez más, lucrar con la vida de la gente?

De hecho, estas historias sirvieron para hacer chistes y comentarios sarcásticos en Twitter:

Países donde la gente ve los programas de tv solo para burlarse de lo malo que son. #LaAcademia pic.twitter.com/LgvH7tHrCg — Ivan Atonal Coyotzi (@Ivan_Atonal) 9 de julio de 2018

�� Mi viejo rollo ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era... �� #LaAcademia pic.twitter.com/RhHoRSYv1Q — Oso Rulo (@LosSimpsonMX) 9 de julio de 2018

No es por comparar, pero...

Es el mismo formato, pero con nombre diferente y personajes, pero ¡por Dios! Después de ver a los participantes y compararlos con shows como The Voice, te quieres dar un tiro en el pie y te revuelcas del coraje porque... ¿que en México no podemos tener contenido de calidad?

Los jóvenes que participan en esos reality shows muestran un compromiso y talento, ¿a poco en el país no tenemos eso? ¡Claro que sí! Pero, al parecer, aquí tenemos que conformarnos con que no canten con “gallos".

Los escritores de la rosa de guadalupe ya tienen historias como para dos años, gracias a #laacademia pic.twitter.com/KGicyhtL7K — Enrique Alvarez (@En_Alvarez) 9 de julio de 2018

Y si le damos el premio al chileno y nos evitamos 13 programas? #LaAcademia pic.twitter.com/xavok4wqtf — Fhaar Loving (@FhaarLoving) 9 de julio de 2018



Total, la gala terminó con 15 concursantes que pelearán por el primer lugar de esta nueva generación de La Academia.

TV Azteca tiene en sus manos todo para explotar la imagen de Adal Ramones y crear un fenómeno parecido al que han tenido con Master Chef. Pero, sobre todo, demostrar que en México se pueden hacer programas de calidad y artistas que se queden y no sean llamaradas como normalmente pasa con estos formatos.

Quien no conoce a Dios /. A cualquier santo le reza #LaAcademia pic.twitter.com/PZu9NOpqZc — Valeria Batalla (@vanbatalla) 9 de julio de 2018

-Gracias por traer a Patricio estrella al primer concierto de la #LaAcademia

-Jorge, pero es Wendolee

-ah. pic.twitter.com/0RsXGD0ffu — Jorge Herrera (@armanyadalberto) 9 de julio de 2018