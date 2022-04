La Academia adelantó reunión para determinar sanciones a Will Smith

Adelantan reunión para determinar las sanciones a Will Smith

La junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood dio a conocer que se adelantará para este viernes la reunión donde se decidirá las sanciones que aplicarán al actor Will Smith después de cachetear al presentador de la ceremonia Chris Rock.

El presidente de la Academia mediante una carta presentada a la revista Variety explicó que está decisión se tomó luego de que el actor abandonó la organización por su propia voluntad.

Recientemente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Will Smith se habría internado en una clínica de rehabilitación para controlar su ira, tras el incidente que se ha considerado como el altercado más grave en la historia de los Premios Oscar.

Will Smith renuncia

En la pasada entrega de los Oscar, Will Smith cacheteo a Chris Rock

Tras la salida del actor Will Smith de forma voluntaria, la expulsión ya no es una de las posibles sanciones, aún así se contempla el veto de posibles nominaciones o ceremonias de forma temporal o incluso permanente.

De igual forma se habla de la posibilidad de que se le retiré el premio Oscar que ganó, la cual sería un medida sin precedente.

“Tras la renuncia del señor Smith a su membresía de la Academia el viernes 1 de abril, la suspensión o expulsión ya no es una posibilidad y el calendario legalmente prescrito ya no se aplica”.

Sanciones a Will Smith

La Academia determinará sanciones a Will Smith por su agresión a Chris Rock

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no es la única que aplicará sanciones a Will Smith por sus acciones en la reciente entrega de los Premios Oscar, ya que Netflix suspendió la producción de dos películas que iba a protagonizar ‘Fast and Loose’ y ‘Bad Boys 4’.

El actor decidió abandonar la Academia y por medio de un comunicado emitido por su agencia, calificó sus acciones como “impactante, dolorosa e inexcusable”, sin embargo fue después de que se dio a conocer que se abriría un expediente disciplinario.

De igual forma Will Smith declaró que está dispuesto a aceptar “más consecuencias” por parte de la Academia y ante sus acciones.

