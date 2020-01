La Academia: a pesar de su gran talento Dalú es una de las más odiadas

La academia es el reality show por excelencia en México, pues Tv Azteca ha sabido mantenerlo a flote durante 12 generaciones, sin embargo, está generación 2019-2020 ha sido un éxito.

Este domingo 19 de enero se lleva a cabo la gala 11 de La Academia, la y con esto se prepara para la recta final de esta generación que ha tenido mucha polémica en las últimas semanas.

Sin duda, una concursante muy polémica ha sido Dalú, quién a pesar de tener una gran voz, de hecho una de las mejores de La Academia, y que ha sido nombrada Favorita por el director de La Academia en varias ocasiones, la concursante ha recibido mucho odio por parte del público.

Dalú sabe que la disciplina es la clave para llegar al éxito.

Este "hate" que ha habido con la concursante se debe principalmente a la relación que ha tenido con Carlos Torres, con quién ha habido una especie de relación, sin embargo, Carlos tiene novia, por lo que los internautas no la han bajado de "quita novios".

Hay que subrayar que Dalú ha hecho interpretaciones magistrales como "y ahora tu" de Malú, o bien "oye" de Beyoncé .

Dalú la más odiada

Dalú estuvo en peligro de abandonar La Academia la semana pasada después de haber perdido el duelo contra Angie, sin embargo ya lo fue en todo momento superior a su compañera en cuanto a vocalmente se refiere. Sin embargo a pesar de que la luz defendió muy bien su canción fue el público quién le dio el voto a Angie, eliminando a Dalía de esa competencia y poniéndola en peligro de abandonar el concurso.

La sinaloense sorprende en cada concierto

Por lo cual muchos han pensado que podría abandonar el reality show este 19 de enero Y quizá no llegar a la final, pero no necesariamente porque lo haga mal, sino porque tal vez no cuente con el apoyo del público.

Dalú nació en Culiacán Sinaloa y cuenta con 24 años de edad, a pesar de tener una trayectoria artística, buscado apoyo en la academia para poder triunfar en la industria musical, asimismo se describe como una persona responsable paciente y que no se da por vencida, por lo cual si le tocará abandonar La Academia, seguramente seguiríamos escuchando sobre ella.

