La Academia, Ventaneando y Tv Azteca se visten de luto, ¡tras lamentable pérdida de un integrante!

La lamentable muerte inundó las redes sociales, pues conmocionó a miembros de La Academia y de la propia televisora Tv Azteca; fans, seguidores, familiares y compañeros lamentaron la pérdida. Dicha noticia se dio a conocer a través del programa Ventaneando. De inmediato conmocionó al ámbito artístico y ni que decir de quienes formaron parte de La Academia Bicentenario; realizada en 2010.

Fallece #EdudelPrado en España. Destacado participante de @lacademiaazteca Bicentenario 2010 Toda la información el lunes a las 4 pic.twitter.com/cKznz1tMfB — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) 23 de junio de 2018

Se trata de la muerte de Eduardo Engonga del Prado, conocido como Edu del Prado; misma que se suscitó en Valencia, España el 23 de junio del presente año. Se dice que su muerte ha sido ha causa de una 'neumonía', sin embargo aún no se confirma nada, la familia aún no habla ni da información de lo sucedido. Si bien se sabe era que tenía 40 años cuando partió de este mundo hacia una nueva vida. Su carrera artística se basa en el arte sobre el escenario, pues desempeñó como cantante, bailarín y actor.

Muere Edu del Prado a los 40 años a causa de una neumonía.

Lo recordarás de #UnPasoAdelante y #UPADance

Con 13 años cantaba por bares y con 20 lanzó su 1°disco #EdudelPrado actuó en musicales como La magia de Broadway y fue profe de canto en el programa StarAcademy en Francia pic.twitter.com/6sBvpHNOox — DiarioDeLau (@Diario_de_Lau) 24 de junio de 2018

Las redes sociales y los internautas fueron partícipes de condolencias, pues sin duda alguna el intérprete fue reconocido a nivel internacional; ya que no solo asistió a la escuela principal de La Academia, sino que también participo en realytis tales como La Voz España y Operación, esto así lo dio a conocer el medio nacional El Debate.

Conoce más sobre Edu del Prado:

Edu del Prado ingresó a La Academia Bicentenario en 2010 cuando tenía 33 años teniendo como madrina a la presentadora de televisión Inés Gómez Mont. Llegó a la gran final el 19 de diciembre del 2010, interpretando ‘Ave María y Vuelve’. Sin embargo no logró posicionarse como finalista, pues en esa ocasión; los ganadores fueron: Esmeralda y Paolo.