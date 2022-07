La Academia: Toñita le pide a Myriam que pare los ataques, después de una denuncia

¿Qué dijo Toñita de Myriam Montemayor?

Toñita le pide a su ex compañera de La Academia, Myriam Montemayor que pare los ataques en su contra y asegura que cuando amenazó con golpearla era “broma”, estas declaraciones surgen después de que la ganadora del reality de Tv Azteca, reveló que interpuso una denuncia.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Myriam Montemayor aseguró que había interpuesto una denuncia y una orden de restricción en contra de Toñita, pues le preocupaba las amenazas que había recibido.

Recordemos que en un encuentro con la prensa, Toñita aseguró que si se encontraba a Myriam, no iba a dudar en golpearla, algo que ahora asegura que se trató de una broma.

Toñita pide a Myriam que pare los ataques

Toñita asegura que sus amenazas eran broma.

En una entrevista Toñita reveló que ha dejado atrás la pelea con Myriam y que únicamente habla del tema, porque la prensa la cuestiona.

“La textual fue con la grosería, entonces en lo que me estaban preguntando, diciendo, ya dije yo ‘ay no, pues la verdad no lo haría’, yo tengo una forma de expresarme y de decir las cosas, y recalqué al final, ‘no, no lo haría’, porque es algo que ya pasó, que ya sucedió” aseguró.

De igual forma dijo que ahora está centrada en su carrera, sin embargo le pide a Myriam y sus fanáticos que paren el acosó en redes sociales.

“Es un poco desgastante porque, nada más me agarran en mis cinco minutos de depresión o en mis cinco minutos de ansiedad, y hacen destrozos. Entonces, si ella pudiera parar esto, sería genial, porque sí puede hacerlo” aseguró.

¿Cuál es el pleito entre Toñita y Miriam?

¿Cómo surgió la pelea entre Myriam y Toñita?

Desde 2019, las cantantes Myriam Montemayor y Toñita han mantenido una guerra de declaraciones y con el lanzamiento de La Academia 20 años, las peleas han cobrado relevancia.

Recordemos que incluso se rumoró que Myriam, quién fue la ganadora de la primera generación de La Academia, había puesto como condición regresar al proyecto únicamente si Toñita no formaba parte.

Aunque Toñita había hecho una serie de declaraciones recientemente en contra de Myriam, la cantante no se había pronunciado al respecto, hasta hace unos días cuando reveló que había tomado acciones legales.

