La Academia: Rubí imita a Lolita Cortés y desata risas entre sus compañeros

Rubí imita a Lolita Cortés.

La participación de Rubí en La Academia sigue dando de qué hablar, en esta ocasión la integrante del reality se hizo viral por imitar a Lolita Cortés, quién le ha dedicado fuertes críticas.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la participación de Rubí en el reality de Tv Azteca ha sido cuestionado por los críticos, quienes se han lanzado en contra de sus habilidades vocales, sin embargo el público sigue votando para que se quede.

Desde el primer concierto de La Academia, Rubí acaparó los chismes de la farándula, debido a que se le ha comparado a la ex académica Jolette, tanto por su nivel vocal, como por las críticas que ha recibido de Lolita Cortés.

Rubí imita a Lolita Cortés y se hace viral

La académica Rubí, quién se hizo viral hace varios años por su peculiar invitación a su fiesta de XV años, formó parte de una dinámica que realizó el influencer Mau Nieto.

La clase consistió en que los concursantes imitarán a los jueces, quienes son Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Lolita Cortés.

Mientras unos actuaban como concursantes, los otros imitaban a los jueces, fue entonces cuando Rubí decidió parodiar a Lolita Cortés.

"Me conmoviste mucho, vieja. Te veo como la futura estrella del regional mexicano... Me gustó mucho su interpretación, su expresión en su rostro, vas a llegar a ser alguien grande, vieja, me gustó mucho. Felicidades", comentó Rubí generando cientos de risas.

De igual forma dijo: "Es decepcionante, ni siquiera la niña se puede parar bien. Es lamentable, creo que en La Academia deberían aprender a caminar bien primero, porque mira tu postura, párate bien, por favor. Gracias. Ahora, la voz, estabas sufriendo, ¿verdad que sí, Isabela?” dijo.

La academia 2022 expulsados

Lolita Cortés genera gran controversia en La Academia.

Recordemos que el pasado fin de semana, La Academia despidió a dos alumnos más, que fueron Eduardo y Jackie.

De igual forma se dio a conocer que el programa, regresará a uno de los alumnos que fueron expulsados, debido a que Emilio, abandonó la competencia por decisión propia.

Aunque Rubí ha sido señalada por los jueces de ser la que merece salir de La Academia, continúa posicionándose como una de las favoritas.

