La Academia: Rosa Mary la segunda eliminada de la temporada

Rosa Mary se volvió en la segunda expulsada de la academia 2019, esta joven poblana, no pudo conseguir enamorar al público, aunque la belleza sobra, esta mujer no pudo conectar con las tres canciones que le tocó interpretar a lo largo del programa.

En punto de las 11:30 de la noche del centro del país, dieron a conocer el veredicto final del público, quien es el que vota por quien se queda o quién se va, esto a través de una aplicación que lleva el nombre de azteca, y en donde la gente ha decidido en esta ocasión que será el talento y no la belleza la que llegue hasta el final, cosa que ha gustado al público.

“Realmente siento que lo disfrute, siento que me vi diferente me atreví hacer cosas que yo jamás hubiera hecho, sinceramente entonces realmente me voy muy feliz, yo sé que aquí mi sueño no termina yo voy a seguir luchando y trabajando para conseguirlo”, dijo Rosa Mary en entrevista.

A pesar de todo lo que se pensaba Rosa Mary se fue de esta edición del programa feliz y con una sonrisa de oreja a oreja, esto fue para ella una experiencia de aprendizaje que la ha hecho crecer, conocer y experimentar nuevos horizontes.

“Es una nueva Rosa Mary más atrevida yo creo que creció mucho mentalmente y se atrevió hacer cosas que jamás en su vida hubiera hecho entonces yo me voy muy contenta con esta experiencia y además aquí tienen profesores increíbles y fue una experiencia inigualable”, nos confesó.

Rosa Mary cree que lo dio TODO, ¡y está dispuesta a seguir luchando por su sueño! �������� #EnLaAcademia �� pic.twitter.com/TCQaCxRBbG — La Academia (@lacademiaazteca) 25 de noviembre de 2019

Fueron las palabras que dijo antes de despedirse de esta escuela de alto rendimiento que es La Academia, es así como Rosa Mary se ha convertido en la segunda expulsada de esta generación en La Academia, y pudo presentar tan solo tres temas, sin embargo logró tener un impacto y ser tendencia en redes sociales.