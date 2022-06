La Academia ¿Qué canción interpretará Rubí Ibarra en el segundo concierto?

La Academia 20 años, ya prepara su segundo concierto que se realizará este fin de semana y el nerviosismo se apodera de los alumnos debido a que habrá dos eliminados, mientras que Rubí Ibarra es una de las participantes que mantiene a la expectativa al público, ya que su desempeño continúa generando polémica.

Tal parece que la joven que ganó popularidad en redes sociales por su fiesta masiva de XV años ha llamado la atención de los fans, aunque no por su talento en el escenario, sino por las feroces críticas que ha recibido de Lolita Cortés y el conflicto que éstas han generado, siendo ya comparada con Jolette.

Hay que recordar que en el casting Rubí Ibarra interpretó "Equivocada" de la cantante Thalía, canción que repitió durante el primer concierto provocando la molestia de la llamada "juez de hierro", Lolita Cortés, quien aseguró que estaban "dejando morir" a algunos de los participantes, pues a algunos les cambiaron la melodía y a otros no.

Critican participación de Rubí Ibarra

Lolita Cortés arremetió contra la participante Rubí Ibarra: “Completamente injusto, no sé qué pasó, no sé qué está pasando. La producción tendría que dar la cara y decir qué es lo que está sucediendo, o el director (...) Sé lo que está pasando ahí, si a unos les cambiaron las canciones por qué no se las cambiaron a todos y por qué el director no lo sabe".

Es por eso que este fin de semana los alumnos de “La Academia” interpretarán una canción de manera individual y otra de manera grupal, Rubí se encuentra en el único que está conformado por tres personas junto a Esmeralda y Mar.

¿Qué canción interpretará La Academia?

No queda duda de que el público ya ha sido testigo de los ensayos y los primeros días en la casa, por lo que los favoritos para llegar a la final comienzan a destacar. Aunque la controversia ha sido parte de su participación, Rubí Ibarra tiene muchos seguidores que no han dejado de externar palabras de apoyo.

Cabe mencionar que la polémica Rubí Ibarra interpretará este fin de semana la canción “Mil y una noches” de Flans, grupo del que una de sus integrantes, Ilse, fue juez en “La Academia” en donde protagonizó una fuerte rivalidad con Lolita Cortés.

