La Academia: Nadia ventiló detalles sobre romance que tuvo con Yahir

Nadia ventiló detalles sobre romance que tuvo con Yahir

El pasado sábado 11 de junio transmitieron un programa especial de La Academia para recordar cómo ha sido el antes y después de los ex alumnos del reality show de TV Azteca, pero lo que causó furor fue cuando Nadia habló sobre el romance que tuvo con Yahir.

Y es que, aquel romance surgió cuando ambos fueron parte del exitoso proyecto, de igual forma contó que tocó puertas en varios lugares porque estaba interesada en incursionar en las telenovelas, pero nunca le ofrecieron una oportunidad de un papel protagónico.

Cabe mencionar que el gran estreno del reality show de TV Azteca es este domingo 12 de junio. En La Verdad Noticias te compartimos todo lo que debes saber del proyecto que festeja sus 20 años; el programa se transmitirá en punto de las 20:00 horas.

Ex alumna de La Academia recordó el romance que tuvo con Yahir

Durante la entrevista por la edición especial de los 20 años del proyecto, Nadia confesó que una de las experiencias más bonitas que tuvo en el reality fue aquella historia de amor con el ahora conductor, pues cada vez que salían al escenario a cantar juntos, el público enloquecía.

Yahir confesó que había química con la cantante, pero prefirió terminar la relación porque no quería lastimarla, pues en esos años él consideró que Nadia era inocente y nueva en el amor y no quiso hacerle daño, aunque ella dijo que el cantante sí se enamoró de ella, pero su noviazgo no prosperó.

"Él se enamoró de mí, aclaremos este punto, pero fuimos los dos...la verdad es que surgieron tantas cosas dentro de la casa". Comentó la ex alumna, de igual forma dijo que aquel romance del pasado lo recuerda con mucha ternura.

¿Quién ganó la Academia 1?

Myriam Montemayor, la ganadora de la primera generación

Recordamos que la ganadora de la primera generación fue Myriam Montemayor, originaria de Monterrey, quien logró cautivar al público con su gran talento cada vez que salía en el escenario, además en esta edición regresa como la madrina de los alumnos.

Por otra parte, en el reality show de La Academia ha dado a conocer el talento de jóvenes que lograron consolidar su carrera en la industria musical como Carlos Rivera, Yuridia, Raúl Sandoval, Víctor García, entre otros ex alumnos del proyecto.

