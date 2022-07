La Academia: Myriam quiere ser directora ¿Sacarán a Alexander Acha?

Una de las grandes cantantes que ha dado La Academia es Myriam Montemayor, y es que la ganadora de la primera generación del reality ha podido catapultar su carrera como una de las cantantes más importantes de México.

La pelirroja ya tiene 7 álbumes de estudio más otros cuatro recopilatorios además de participar en el teatro musical en obras como Jesucristo Superestrella, Cats o El Mago de Oz.

Y no olvidemos de su incursión en la actuación en programas como Lo que callamos las mujeres, La vida es una canción o Los Sánchez.

Por todo esto puede decir que no sólo tiene una amplia trayectoria, si no que cuenta con los conocimientos suficientes para ser la directora de La Academia.

Como te contamos en La Verdad Noticias, La Academia 20 años ha tenido múltiples polémicas; actualmente Lolita Cortés criticó a la producción por no cuidar la salud de los alumnos, y es que la juez de La Academia ha podido ser directora del proyecto, un puesto que al parecer Myriam estaría dispuesta a tener.

"No lo había pensado pero estaría padrísimo, pues yo nací aquí, salí de este proyecto. He tenido la oportunidad de ser alumna, ganadora, juez, madrina y también sería padrísimo ser directora ¿por qué no?", dijo Myriam