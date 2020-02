La Academia: Mariana Seoane responde a la grosería de Gavito

Mariana Seoane es una reconocida actriz y cantante de origen mexicano que cobró gran popularidad en el medio del espectáculo gracias al impresionante éxito que ha cosechado a lo largo de 24 años de carrera artística que la han posicionado como una de las celebridades más queridas por el público.

La semana pasada Mariana Seoane tuvo la oportunidad de derrochar su sensualidad y carisma en el concierto de La Academia debido a que estuvo como invitada especial para deleitar a los asistentes con una presentación de su nuevo sencillo musical, el cual se titula “La Chismeadera”.

Pero a pesar de que Mariana Seoane logró recibir aplausos de todo el público espectador hubo un personaje que destacó por mostrarse indiferente ante la increíble presentación que la cantante grupera había presentado minutos antes sobre el escenario de La Academia.

Mariana Seoane habla sobre la grosería de Gavito en La Academia

La reacción de Arturo Lopez Gavito no pasó desapercibida y fue duramente criticada en las redes sociales pues aseguraron que el juez le había faltado el respeto a Mariana Seoane al mostrarse aburrido ante la presentación que Mariana Seoane había realizado en el programa.

Ante dicha situación y en un reciente encuentro que Mariana Seoane tuvo con los medios de comunicación, esta fue cuestionada por la reacción de Gavito y como las redes sociales lo habían criticado por supuestamente hacerle una grosería a la cantante mientras ella cantaba en el escenario pero ella respondió lo siguiente.

“A lo mejor al señor no le gustó lo que hice y es muy respetable, pero él no tuvo una grosería conmigo, grosería para mí hubiese sido que me hubiese dicho algo feo… Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos", señaló Mariana Seoane.

La actriz y cantante señaló que lo que importa es que ella cantó en vivo y que no se había presentado en La Academia para concursar; de igual manera añadió que respeta la trayectoria del juez pues él ha hecho una carrera y no tiene nada malo que decir al respecto de ella.

