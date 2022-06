La Academia: Lolita Cortés y Alexander Acha discutieron en pleno concierto

El pasado sábado 18 de junio se llevó a cabo el segundo concierto de La Academia, donde los alumnos tuvieron la oportunidad de demostrar a los críticos su talento, pero ocurrió una situación incómoda entre Lolita Cortés y Alexander Acha, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos los detalles.

Todo ocurrió por las críticas de Cortés a los participantes Cesia de Honduras y Andrés de Sonora quienes interpretaron la canción "Vive" del grupo Kabah. Tras su interpretación, la actriz lanzó duras críticas, aquellos comentarios desataron el enojo del director del reality show de TV Azteca.

Recordamos que en la presentación de la nueva generación en su edición por los 20 años, la participante Rubí, una joven que se viralizó en redes sociales, recibió críticas de Cortés, quien aseguró que la concursante no debería seguir en la competencia, pero el público le dio una oportunidad.

La acalorada discusión de Alexander Acha y Lolita Cortés

Pero ahora una nueva polémica ocurrió cuando el conductor Yahir le pidió su opinión a Lolita Cortés, pero además de que arremetió contra los alumnos, también criticó a Kabah y expresó que la única talentosa de aquel grupo es María José, de igual forma criticó el look de los participantes.

De igual forma la crítica dijo que lo peor no fue su vestimenta sino que Cesia y Andrés no saben bailar y Cortés comentó: "Siete mil y tantas personas que hicieron audición y presentan esto...Eso es una falta de respeto para ellos, para ustedes y su familia".

Pero el director Alexander no se quedó callado y reaccionó a las críticas, pues mencionó que no estaba de acuerdo en la exigencia de Lolita y le contestó: "Me extraña que con tu experiencia Lolita pongas expectativas que es imposible".

"Este show no se trata de ti Lolita, se trata de los alumnos". Dijo Acha.

Por su parte, Lolita Cortés comentó muy enojada que los alumnos deben aprovechar su lugar, y que el tiempo al aire cuesta y que cuesta mucho dinero. Por su parte, los internautas reaccionaron a la polémica, algunos defendieron a Acha y otros a Lolita.

¿Quién ganó la Academia en el 2005?

Erasmo Catarino, ganador de la cuarta generación

Los usuarios se han cuestionado quién fue el ganador de la cuarta generación del proyecto, pues Erasmo Catarino logró cautivar con su talento al público y a los jueces. Tras coronarse como el ganador decidió continuar con su carrera en la industria musical.

Aunque el cantante del reality show de La Academia sufrió discriminación en el medio artístico, pero a pesar de ello continuó luchando por sus sueños, incluso en el inicio del programa fue uno de los ex alumnos invitados para cantar en el escenario.

