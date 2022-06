La Academia: Lolita Cortés explota contra Rubí Ibarra; la comparan con Jolette

La famosa quinceañera Rubí Ibarra se robó el show durante la rueda de prensa de La Academia, pues la joven que se volvió viral por su fiesta de quince años, audicionó para el reality show de TV Azteca, pero su presentación en el escenario no fue el agrado de Lolita Cortés, quien mostró su desagrado.

Y es que, el pasado lunes 6 de junio se revelaron quiénes serán los nuevos alumnos del programa en su edición 20 años, pero lo que causó todo un revuelo fue la interpretación de la quinceañera, motivo por el cual los usuarios han comparado a la joven con la ex alumna Jolette, de la cuarta generación.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer la canción que interpretó Rubí Ibarra en el reality show de TV Azteca. Anteriormente habían especulado que se sumaría al proyecto, pero sorprendió a los presentes al ser la última alumna en demostrar su talento sobre el escenario.

Tras la participación de los nuevos alumnos, dos de ellos tuvieron que abandonar la competencia por decisión del director del reality y por parte del jurado, pero Lolita explotó cuando le cuestionaron si Rubí debía quedarse en el programa, pues expresó su molestía por su interpretación.

"No nena, no princesa, para mí, tú no debes estar aquí". Dijo Cortés.