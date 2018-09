La Academia: Isbo habla abiertamente sobre su sexualidad

Isbo, exintegrante del conocido reality show "La Academia", se catapultó como uno de los concursantes más ubicados por el público, pues en su paso por la escuela de canto, más allá de sobresalir por su talento, el tema central se basaba en las preferencias sexuales del alumno.

Muchas fueron las suposiciones sobre si Isbo era gay o no. Lo que catapultó esta teoría, fue una fotografía donde aparecía posando junto a Horacio Villalobos, donde se les comenzó a vincular como amantes.

Inclusive en una de las críticas del jurado hacía su presentación, Isbo le mandó un beso a Horacio, lo que volvió locos a sus seguidores pues decían que esa acción confirmaba su relación.

Ahora que Isbo no está recluido en "La Academia", pudo dar una entrevista para el canal de YouTube de Gerardo Escareño, quien lo cuestiono sobre este tema, a lo que Isbo respondió:

Ahora que salí estoy viendo que hubo mucha polémica sobre eso. Yo creo que la gente no debe imaginarse cosas donde no hay, no hacerse ideas falsas solo por una fotografía.