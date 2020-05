La Academia: ¿Francely y Gibrán le pusieron punto final a su romance?/Foto: Spoilers y Diario de Yucatán

Uno de los romances más polémicos en la pasada generación del reality show musical “La Academia” fue el que se creó entre la yucateca Francely Abreu y Gibrán Gutiérrez de Guadalajara. Aunque ambos derrocharon mucho amor dentro de la casa del programa de Azteca, parece ser que ya le han puesto punto final a su relación. ¡No puede ser!

Durante una entrevista en redes sociales que realizó el conductor de TV Azteca, William Valdés a la joven proveniente de Yucatán, ella habló de cómo ha sido su vida después de salir del famoso reality show. En la transmisión para el canal de Youtube del conductor, Francely reveló que ha tenido un buen recibimiento por parte del público aunque no ganara el concurso.

Y es que la joven de 18 años ha conseguido mucha fama gracias a su canal de Youtube donde sube diversos covers que la están haciendo mucho más popular en las redes sociales. Asimismo, Francely de La Academia reveló que algo que no le ayudó mucho en la competencia fue que las canciones que le daban no eran las que destacaran su talento.

Aunque ella veía cada tema como un nuevo reto, la ex académica confesó que quizá ella no estaba destinada a ganar este reality. Pero no sólo eso, sino también reveló que no estuvo conforme con los ganadores de La Academia 2019-2020, porque algunos trabajaron más que otros.

¿Qué pasó entre Francely y Gibrán?

Algo que tenía muy entusiasmados a los fans de La Academia era saber si Francely siguió o no su romance con Gibrán Gutiérrez de 19 años. Para la sorpresa de William Valdés y el resto del público, la joven cantante declaró que está soltera y que hace varios meses que terminó con su ex compañero del reality.

Según Francely Abreu, el romance no funcionó una vez que ambos salieron de la casa de La Academia, ya que en el encierro fueron más un apoyo mutuo, que un noviazgo normal. Ambos estaban pasando por momentos difíciles en el reality y estuvieron juntos para ayudarse a superar el drama de ser miembro de este proyecto.

Sin embargo, cuando Gibrán y Francely abandonaron el reality show, se dieron cuenta que su romance no iba a funcionar por la distancia y porque el sentimiento ya no estaba, así que decidieron ponerle fin a la relación y dejarlo como un buen recuerdo. ¡Aquí te dejamos la entrevista completa para que te enteres de cada detalle!