La Academia: Francely manda último mensaje a sus amigos antes de irse

Francely decidió salirse de La Academia para estar cerca de su madre, quien padece de un cáncer cerebral y ahora más que nada la yucateca puso como prioridad a su familia, lo que dejó desconsolados a sus amigos del reality show, por tal motivo les dedicó un mensaje personalizado a cada uno de ellos y reveló varios sentimientos escondidos.

La yucateca decidió comenzar con María Fernanda, a quien Francely se refirió como su igual en varios sentidos, desde sus inseguridades como fortalezas, pues ella había regresado a La Academia gracias a la salida de Francely, algo que la ex académica quiso cambiar mostrando su admiración por la originaria de Sinaloa, pues dejó en claro que María Fernanda merece seguir en La Academia.

“Esta vez no me subí al barco..María Fernanda no estás ocupando mi lugar, este es el lugar que te pertenece”