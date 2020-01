La Academia: Francely comparada con Jolette ¿Le dicen que no es cantante?

Horacio Villalobos se refirió a la presentación de Francely como algo “espantoso”, inclusive con la frase “Lo que talento no da, ensayo no presta”, pues no habría llegado a su límite durante una presentación musical, lo que los demás jueces criticaron por no ser el fuerte de la yucateca, cuando la crítica se tornó más intensa fue Danna Paola quien expresó una opinión más honesta.

Lo anterior, debido a que Danna Paola se comparó con Francely, pues antes no sabía lo que podía hacer como cantante, tanto el estilo musical como lo que deseaba transmitir con sus canciones y alentó a la yucateca a buscar lo que quiere lograr con su música, al igual que enfocarse más a un estilo como el de Natalia Lafourcade o Lana del Rey.

Danna Paola señaló a Youtube como una fuerte plataforma que permite compartir tu talento con el mundo, pero al final puede confundir con la idea de que todos son cantantes, algo que se consigue con trabajo duro; pero Arturo López Gavito fue más directo, pues insistió con señalar a Francely como una nueva Jolette, quien no tiene talento y por más que se esfuerce ya llegó a su límite.

Mamá de Francely delicada de salud

En un instante la Gala 11 de la Academia se tornó triste, pues la delicada situación de salud de la madre de Francely conmovió al público, ya que el lunes 20 de enero será operada para retirar un tumor en el cerebro; el director Héctor Martínez le otorgó permiso a Francely de regresar a Yucatán para acompañar a su madre y la posibilidad de preparar su show para la Gala 12 en Mérida de ser necesario.

Por su parte, Francely se mantiene firme con el sueño de seguir en la Academia, pero debido a la calificación del quinto juez, podría ser la próxima eliminada, Danna Paola resaltó su determinación e incluso volvió a citar a Lolita Cortes, esto al referirse al caso de Jolette, pues lo mejor sería que la chica de Mérida decida abandonar la Academia para “no perder el tiempo”.

