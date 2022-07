La Academia: Fernanda también fue hospitalizada tras ser expulsada

Fernanda también visitó el hospital tras su expulsión

Fernanda, quie fuera expulsada de 'La Academia' confesó que tras su salida también tuvo que recibir atención médica en un hospital, indicando que presentaba un grave cuadro de deshidratación.

La representante de Tabasco detalló que desde su estadía en la casa habría manifestado problemas de salud, sin embargo no habló en su momento pues no lo consideró correcto.

Tras el positivo de Rubí a Covid-19 se sabe que varios alumnos también fueron sometidos a pruebas PCR, sin embargo la producción del reality show desmiente un brote como tal de la enfermedad.

Fernanda confesó que luego de su salida del reality show ella también tuvo que visitar el hospital, pues manifestó malestares generales como cansancio, dolo de cuerpo y musculares.

A través de una transmisión en vivo en su Instagram la joven explicó que tras salir del reality acudió a unos programas como Venga la Alegría, donde comenzó realmente a sentirse mal.

“Estoy mejor, me inyectaron, me dolió muchísimo. Me inyectaron para el dolor, la infección, estaba mareada, estaba muy deshidratada y me mandaron muchas medicinas, para otras cinco inyecciones más”.

Incluso explicó que por los síntomas tuvo que ser sometida a una prueba de Covid-19, la cual resultó negativa, arrojando el diagnóstico como infección o salmonela.

¿Qué pasó en La Academia?

Luego de que varios alumnos fueran a dar al hospital, la producción de Tv Azteca informó mediante "Venga la Alegría" que Rubí había dado positivo a Covid-19, por lo que a todo el equipo les fue aplicada la prueba PCR.

En concreto Nelson, Santiago, Andrés tuvieron una baja presión y solo requieren descanso por un cuadro de deshidratación, en el caso de Mar y Cesia dieron negativas a las pruebas.

'La Academia' mientras tanto se encamina hacia su gran final donde la producción ha prometido sorpresas y el voto del público será vital para determinar al absoluto ganador.

