La Academia: Esto hará Rubí con el dinero en caso de ganar

Este sábado 12 de agosto comienza la recta final para el reality show de canto de Tv Azteca, La Academia, pues comenzarán las presentaciones de los alumnos y la votación del público para saber quién resultará ganador o ganadora.

Son cinco los académicos que llegaron a la final del certamen: Andrés, Cesia, Mar, Nelson y Rubí, por lo que la competencia será interesante y dura

Sin embargo todos los ojos se encuentran sobre Rubí, pues como te dijimos en La Verdad Noticias, Lolita Cortés se siente decepcionada del avance de la académica a la final.

Esto harán los participantes de La Academia con el dinero

Estos son los cinco finalistas de La Academia 20 años

Aunque las apuestas son cerradas hay gente que cree que Rubí Ibarra si tiene oportunidad de ganar el reality de canto de TV Azteca, por lo que sería posible que la potosina gane el monto de un millón de pesos y el contrato con Sony Music.

Según El Universal, Rubí utilizará el dinero para poner varios albergues para cuidar de los perros de la calle además de seguir preparándose profesionalmente para crecer como cantante, actriz y bailarina.

"Me gustaría hacer algo así para todos esos perritos que no tienen familia o que tienen un cariño, eso es algo que también me gustaría hacer", expresó Rubí.

Pero Rubí no fue la única que expresó que haría con el dinero del premio del reality de Tv Azteca, pues Cesia dijo que buscará crear proyectos para hacer música y generar negocios para darle empleo a las personas.

Por su parte Nelson dijo que su deseo es abrir una academia de baile y música, por lo que destinaría parte del premio para eso.

"Quisiera sacar mi primer disco porque yo no tengo música oficialmente afuera, tengo composiciones, pero nunca he sacado mi música, entonces aprovecharía para sacar música y para comprarme un carrillo", dijo el guatemalteco.

Mientras tanto Mar dijo que su sueño siempre ha sido ser una referente de la música pop, rock o latina por lo que su deseo es poder ocupar ese lugar y quedar en el gusto del público .

El último alumno en expresar sus deseos fue Andrés ; quien dijo que con el dinero también quiere producir proyectos musicales pues tiene algunas composiciones que podría lanzar como solista, pero que también parte del dinero quiere destinarlo a las asociaciones que tengan que ver con el cuidado y la preención de la diabetes.

Te puede interesar: Erasmo Catarino deja plantada a Rubí en el ensayo final de La Academia

¿Dónde ver la final de La Academia?

Este sábado 12 de agosto comienza la primera parte de la final de La Academia, y podrá ser vista a través de Azteca Uno en televisión, aunque también podrá ser sintonizada a través de la app de TV Azteca o la página web de la empresa.

La cita inicia hoy en punto de las 8pm cuando veamos a los cinco finalistas hacer sus últimas presentaciones de cara a la gran final el domingo 13 de agosto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram