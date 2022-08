La Academia: Esto es lo que planea hacer Rubí después de terminar el reality

Rubí Ibarra es una de las alumnas de La Academía más populares y a la vez más polémicas del reality show de canto de TV Azteca.

Y es que desde un inicio los críticos han sido duros con ella, pero a lo largo de las semanas se ha podido ver su evolución y dedicación aunque en cuanto a talento musical otros concursantes destacan más.

Es por eso que, como te dijimos en La Verdad Noticias, Lolita Cortés dijo estar decepcionada por el pase de Rubí a la gran final.

Aún con sus carencias Rubí terminó colándose en la final de La Academia 20 años junto a Andrés, Mar, Nelson y Cesia, todos ellos muy talentosos y elogiados en distintas ocasiones por el panel de críticos.

Sin embargo Rubí Ibarra no quita el dedo del renglón y aclaró que además del canto quiere dedicarse a muchas más cosas. Entrevistada por El Universal, la potosina aseguró que quiere incursionar en la actuación.

Incluso aseguró que tomó clases por 5 meses en la CDMX, pero por motivos personales tuvo que dejarlas y regresar con su familia a San Luis Potosí.

Además reveló que no sólo quiere dedicarse a esos ámbitos pues quiere poder ampliar sus oportunidades de trabajo, por lo que también piensa en el baile.

“Me gustaría bailar, bailar es una de las cosas que más me gustaría hacer, me gustaría actuar y me gustaría también algo tipo comedia, siento que lo haría muy bien”