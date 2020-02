La Academia: Dennis Arana hizo SORPRENDENTE interpretación de Camilo sesto

El guatemalteco Dennis Arana quien era uno de los predilectos para triunfar en La Academia, quedó en cuarto lugar, pero eso no quita que interpretó un gran tema con el que sorprendió a todo el público.

Resulta que el ex alumno ahora, Dennis Arana interpretó “Si me dejas ahora” de Camilo Sesto, tema con el que se despidió de La Academia 2020, sorprendiendo a todo el mundo que lo ovacionó como se lo merecía.

Hay que destacar que ya por si sola esta canción está llena de nostalgia y fue aún mejor transmitiendo lo más profundo de los sentimientos de Dennis, pues la potencia con la que el guatemalteco interpretó este éxito, provocó la admiración de los jueces quienes aplaudieron la participación de Dennis.

No queda duda de que “Si me dejas ahora”, ha sido una de las interpretaciones que han generado aplausos y felicitaciones, tanto que la porra no paraba de demostrar su alegría y emoción; pues además este show es el más importante del proyecto ya que se decidirán quién será el primer lugar de La Academia 2020.

Los comentarios de los jueces

La conmoción de su presentación fue tanta que hasta los jueces de La Academia demostraron su emoción al derramar algunas lágrimas durante la presentación del guatemalteco y luego emitieron su opinión.

Una de las sorpresas de la noche fue que previo al inicio del último concierto, Arana se reencontró con su madre biológica Olga Estrada, quien sorprendió al guatemalteco al asistir a la Gran Final, por lo que Dennis fue el protagonista de uno de los momentos más especiales de la noche, ya que con un abrazo y besos ambos pudieron demostrar cuánto se aman.

Con anterioridad Arana ha comentado en varias ocasiones que se distanció de su madre, ya que todo cambió a partir de la muerte de su padre cuando Dennis era un niño, pero sin embargo, Ligia López decidió adoptar a Dennis y ella ha estado presente en la vida del artista que podría ganar la competencia.

