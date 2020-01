La Academia: Angie Flores teme al regreso de Susy; es su gran contrincante

La gala 12 de la academia el pasado domingo 26 de enero nos dejó muchas sorpresas para comentar, no solo la renuncia de Francely, quien cedió su lugar a Maria Fernanda, sino también el gran regreso de Susy al escenario de La Academia, situación que tomó por sorpresa a los tele espectadores de Tv Azteca.

Susy se retiró de la academia hace dos meses por fuertes problemas de salud, pues se tuvo que someter a una cirugía, sin embargo, las semanas de recuperación han pasado para esta académica, y finalmente solicito al director de La Academia de Tv Azteca, Héctor Martínez ser aceptada nuevamente en el programa, y después de consultarlo con los maestros y la producción, finalmente Susy fue aceptada nuevamente.

Como su primer número tras su regreso, Susy cantó la canción Desde La Oscuridad, de Gloria Estefan, haciendo una entrada triunfal digna de aplaudir.

¿Angie le tiene miedo a Susy?

La Académica oriunda de Honduras, Angie, fue captada mientras Susy interpretaba su canción, y su rostro no fue discreto, pues se veía confundida, sorprendida, y algo temerosa, pues la considera su mayor rival en este concurso, que por cierto, está por llegar a su recta final.

Mientras que al hacer su gran entrada Susy fue aplaudida y ovacionada por el jurado de La Academia, durante la participación de Angie le comentaron que no ha sido uno de los mejores pases que ha hecho, por lo cual ayer quedó demostrado que, al menos a perspectiva de los jueces, Susy podría llegar a la gran final sin dudas, mientras que Angie aún no tiene ganado al cien por ciento este lugar.

SIn embargo, no todo está dicho para Susy, pues la concursante tendrá que enfrentarse a un duelo con Maria Fernanda, quien también regresó a La Academia este domingo, y donde quien gane tendrá una ventaja, un premio el cual aún no ha sido revelado, mientras que la que pierda obtendrá un castigo, el cual aún se desconoce, así que Angie no tiene nada que temer, pues ella no tiene que enfrentarse a ningún duelo esta semana.

