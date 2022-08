La Academia: Alexander Acha se niega a ayudar a Rubí en su carrera artística

Desde el comienzo de La Academia la participación de Rubí ha sido una de las más polémicas de todo el reality, pues a pesar de que ha demostrado tenacidad y disciplina ha recibido duras críticas por parte del panel de jurados.

Es por ello que en múltiples ocasiones Alexander Acha ha defendido a su alumna ante los críticos resaltando sus cualidades positivas como la tenacidad, disciplina y lo muy en serio que se toma el canto.

Por lo que sorprendió al hacer unas declaraciones que dejaron pensando a muchos.

En entrevista para Venga La Alegría, Alexander Acha el director de La Academia desilusionó a los fans al señalar que no tiene la intención de impulsar la carrera de la joven.

El cantante afirmó que esa decisión fue porque sólo se dedica a guiar y enseñar a los alumnos dentro de La Academia, pues ese es su papel, pero fuera del reality el se dedica a cantar.

“Mi prioridad es mi carrera musical entonces no puedo yo hacerme cargo del futuro de Rubí porque soy director aquí en La Academia, no soy director de artistas afuera de La Academia, no me dedico a manejar artistas”, dijo en Venga la Alegría.