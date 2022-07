La Academia: Alexander Acha nuevamente humillado por Lolita Cortés

Lolita Cortés expone a Alexander Acha como mal director

Lolita Cortés y Alexander Acha nuevamente protagonizan fuerte enfrentamiento en 'La Academia', emisión donde Andrés fue el punto de partida para que estallara la polémica.

La cantante de teatro musical se enfrascó con el hijo de Emmanuel para hacerle ver el gran error que están cometiendo los maestros y que el alumno hace evidente al momento de presentarse en el escenario.

Y es que la pelea entre Lola y Alexander va mucho más allá de lo técnico en el programa, pues desde el inicio del proyecto es bien sabido que no tienen una buena relación laboral.

Lola Cortés estalló contra los maestros y en concreto hacia Alexander Acha por la presentación de Andrés, quien en varias ocasiones tuvo que hacer una ligera pausa para poder tomar aire.

“Te estabas ahogando y eso es gravísimo (...) ibas a aplastar a ”, criticó la “jueza de hierro”.

Como era de esperarse el director musical desaprobó las criticas de Lola y le dijo a Andrés que puede permitirse dichas pausas, sobretodo después de la semana en que estuvieron hospitalizados.

De inmediato Lola Cortés se enojó con la “falta de profesionalismo” de Alexander Acha, y puso en entredicho su labor como director del proyecto, pues éste aceptó que no ha estado presente en los ensayos.

“¿El director no sabe cuántas veces ensayó su alumno?, ¿el director no está presente en los ensayos? ¿con quién me quejo entonces, con producción?”

El público en redes sociales dividió opiniones, pues hay quienes apoyan que Alexander Acha defienda a sus alumnos y otros tantos le dan la razón a la disciplinada Lola Cortés.

Dónde y a qué hora ver 'La Academia'

A pocas semanas de su gran final, este sábado y domingo tendremos de vuelta al reality show que encabeza las noticias de la farándula semana tras semana.

En punto de las 8:00 de la noche Lolita Cortés, Arturo López Gavitro, Horacio Villalobos y Ana Bárbara, se reportan listos para emitir sus duras críticas a los académicos.

'La Academia' pretende llevar a la gran final al menos a cinco alumnos, sin embargo en competencia aún continúan Mar, Cesia, Andrés, Nelson, Eduardo y Rubí.

