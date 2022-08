La Academia: Adela Micha defiende a Paco de Miguel; “Lola Cortés no tiene educación”

Apenas este fin de semana fue la final del reality de canto de TV Azteca La Academia y aunque ya ha terminado oficialmente parece ser que la polémica continúa para el programa.

Y es que esta vez sea la conductora Adela Micha la que dio unos comentarios polémicos hacia una de las jueces de La Academia, y es que aunque el reality terminó con la victoria de Cesia, el resultado no dejó contentos a algunos fans.

Como te comentamos en La Verdad Noticias, no es la primera vez que Adela da una declaración polémica, pues apenas hace unos días dijo que Héctor Sandarti le copió la forma de conducir.

Esto opina Adela Micha de Lolita Cortés

Y fue justo en su programa Me lo dijo Adela, mismo que puede encontrarse en su canal de YouTube, la conductora aseguró que le cae mal Lolita Cortés,, pues en alguna ocasión fue a grabar a Televisa y que esta no la saludó, desde ese entonces no le cae bien la crítica de La Academia.

Asimismo señaló que Lola ya se “creyó su papel de juez” pues está juzgando a todo el mundo y que no tuvo educación cuando Paco de Miguel llegó al reality show de canto para hacer entrega de los premios OMG.

“Eso es mala educación, eso no es ser juez, ni mucho menos, eso es mala educación. O sea, ya se creyó que es juez de todo el mundo", explicó

Estas declaraciones se dieron dentro de una sección en la que sus colaboradores y ella discutieron los pormenores de la final de La Academia.

¿Cuál es la edad de Adela Micha?

La periodista de 59 años ha dado unas polémicas declaraciones

La famosa periodista y presentadora de televisión Adela Micha Zaga tiene una gran trayectoria a sus espaldas pues ha sido una de las caras reconocidas del periodismo en televisión al ser titular de múltiples espacios en Televisa entre los que destacan Eco-México, Visión A.M., el Noticiero y Por Adela.

Además de que también se ha desempeñado en la radio en Al Aire de XEW y Panorama Informativo de Grupo Acir.

Actualmente la periodista tiene 59 años de edad pues nació el 25 de mayo de 1963 y es egresada de la extinta Universidad del Nuevo Mundo donde estudió ciencias de la información.

