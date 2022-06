La Academia 20 años: Rubí responde las comparaciones con Jolette

Rubi responde a las críticas de los cibernautas.

La Academia es uno de los realitys más populares en México y con la nueva generación 20 años, quién ha generado gran polémica desde su primera presentación es Rubí, la quinceañera más popular del país, a quién se le ha comenzado a comparar con Jolette.

Recordemos que en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Jolette es una de las exacademicas más recordadas, debido a su múltiples enfrentamientos con el jurado y su peculiar forma de cantar.

Ahora que Rubi logró ingresar al reality de Tv Azteca, ha sido fuertemente criticada por los jueces e internautas, convirtiéndose en parte de las noticias de la farándula y es la académica quién responde a las comparaciones con Jolette y los señalamientos.

Rubí responde críticas en La Academia

Rubí es llamada "la nueva Jolette"

Por medio de una entrevista que le realizaron en la cuenta de TikTok de La Academia, la cantante Rubí fue cuestionada sobre si es la “nueva versión de Jolette” a lo que contestó:

“Para nada, sí se quien es Jolette, pero yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Al contrario, quiero aprender, por eso me estoy esforzando, digo no soy la mejor, por eso estamos aquí en La Academia, justamente para aprender y nada que ver, ya sabía que algo así iban a decir”, dijo.

Al ser cuestionada sobre si considera que está más preparada que Jolette, afirmó que cada una tiene su propio estilo, de igual forma se mostró sorprendida por el apoyo que le han dado en redes sociales, ya que fue salvada por el público.

Te puede interesar: Participantes de 'La Academia 20 años' excluyen a Rubí de abrazo grupal

¿Qué ha pasado con Jolette de la Academia?

Rubí es comparada con la exacademica Jolette.

La exacadémica de la cuarta generación, Jolette actualmente es conductora en el programa "Hoy", en una sección de moda.

Las comparaciones entre Jolette y Rubí comenzaron desde la primera presentación de la “quinceañera más famosa”, ya que Lolita Cortés afirmó que no debería formar parte del proyecto:

“Me sorprende muchísimo que después de ¿Cuántos dijimos? 20 mil y tantos que hicieron audición esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron. Me parece inverosímil”.

A pesar de las críticas del jurado, el público decidió que Rubí permaneciera en competencia, sin embargo los cibernautas aseguran que es la “nueva Jolette” debido a su calidad vocal y es muy probable que siga enfrentando duras críticas de parte de Lolita Cortés en los conciertos de La Academia 20 años.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.