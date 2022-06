La Academia 20 Años quería a Yuri como conductora pero ella se negó

La cantante era la primera opción para el reality de Televisa/Foto: La Opinión

El reality La Academia 20 años está a unos cuantos días de su estreno en TV Azteca, y se ha revelado que Vanessa Claudio y Yahir serán los conductores del famoso concurso de canto. Sin embargo, la periodista Martha Figueroa detalló que ellos no fueron las primeras opciones, sino que eran Adal Ramones y Yuri.

Si eras fan del programa, recordarán que Adal Ramones y la ex académica, Cynthia Rodríguez fueron los conductores de la decimosegunda generación entre 2019 y 2020. Pero ahora ninguno de ellos volverá a tomar la batuta.

Durante una emisión del programa “Con permiso”, Figueroa mencionó que Adal no llegó a un acuerdo económico con TV Azteca, lo que habría generado fricciones entre la televisora y el conductor.

"(Adal Ramones) No se arregló porque quería más de lo que le ofrecían. Hubo fricciones, empezó a exigir cosas y entonces que la producción dijo: 'ah, pues no', y pues ya no va a estar Adal", señalo Martha Figueroa sobre la conducción de La Academia 20 Años.

No le llegaron al precio a Yuri para ser conductora de La Academia 20 Años

TV Azteca quería que Adal o Yuri fueron los presentadores del reality, pero ninguno quiso/Foto: Radio Fórmula

Martha Figueroa mencionó que ante el rechazo de Ramones, la producción buscó a la cantante Yuri, pero ella también se negó, ya que prefería seguir siendo parte del programa “¿Quién es la máscara?”, además de que no le ofrecieron un sueldo atractivo, según la conductora.

"La Güera no quiso porque dijo que la verdad prefería quedarse en ¿Quién es la máscara? de investigadora y yo supe que no le llegaron al precio a La Güera, es que La Güera es muy cara, y si quieres que se pase para acá (TV Azteca) y deje lo de acá (Televisa), pues te tienes que caer con una feria", dijo.

Actualmente Yuri forma parte de las filas de Televisa, por lo que es posible que estaba solicitando un jugoso sueldo para cambiarse de televisora, algo que no ocurrió. Por lo que el reality La Academia 20 Años tuvo a otros conductores.

¿Quiénes serán los jueces de La Academia 20 Años?

El programa de Azteca contará con la participación de estos famosos/Foto: Unión

En las redes sociales del reality se ha informado que los jueces serán Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos. La ausencia de Danna Paola es algo que ha generado enojo entre los fans. Mientras que Alexander Acha ya no será juez, sino director de la escuela de alto rendimiento.

Será el próximo 12 de junio que se estrenará La Academia 20 Años teniendo como conductores a Vanessa Claudio y Yahir, aunque este último no había sido confirmado oficialmente, pero el dato se filtró durante una emisión del programa Ventaneando.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!