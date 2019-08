LZR presenta “Claroscuro”, su más reciente material discográfico

Han pasado más de 2 años desde que LZR presentó “Eternos”, siendo este, la pieza fundamental dentro de su carrera, para posteriormente revelar una serie de sencillos, “Caminos”, “Ajenos” y “Máscaras” (single que cuenta con la colaboración de Erik Neville, guitarrista de DLD); temas que lo han llevado a posicionarse en la mente de nuevos seguidores y presentarse en venues dentro y fuera de la CDMX.

“Claroscuro” está disponible en todas las plataformas de música digitales y en formato físico.

La combinación de talento y su indiscutible decisión por crear en medio de un proceso de infinito aprendizaje y preparación, lo han llevado a la evolución del sonido, que, sin perder su esencia musical, hoy caracteriza a LZR; dando como resultado su álbum debut “Claroscuro”, el cual ya está disponible en todas las plataformas de música digitales y en formato físico.

Este lanzamiento viene acompañado del 5to. sencillo que lleva por título “Extraños” tema que es presentado junto con un video disponible en el canal oficial de YouTube del artista, @LZRmx.

“Claroscuro”, es la síntesis necesaria entre los dos mundos en los que LZR se ha movido durante la creación de este material, entre el extremo claro, romántico y lleno de satisfacciones y el extremo oscuro, experimental e introspectivo, de cada una de sus experiencias. Dentro de este disco, LZR explora los más diversos contrastes entre frases armónicas y dinámicas, al tiempo que aplica tratamientos electrónicos que matizan de manera más sútil el sonido de cada uno de sus temas y la esencia de los instrumentos en vivo que siempre lo han caracterizado, logrando así, esa dualidad entre el Rock y el Electropop.

LZR se aboca a una nueva propuesta musical, para lograr ser uno de los referentes actuales de la escena Electropop Rock en México.

“Claroscuro” fue grabado en “Les Rythmes Music” bajo la producción, mezcla y masterización de Pepe García (PPG), productor mexicano que ha trabajado con artistas como Moenia, The Wookies, María Daniela y colaborado para artistas internacionales como The Faint, Gus Gus y Fisherspooner. Además de contar con la producción especial de John Kunkel, integrante del grupo californiano de Synthwave, The New División, en el track que da inicio a este disco y el cual da el nombre a este material.

“Claroscuro” es un álbum de 8 temas que van entre lo dulce y amargo, que dan vida a la forma en que LZR representa la dualidad en el ser humano, que siempre está presente a través de emociones y vivencias. “Claroscuro” es un disco que sin duda conectará con todo aquel que se identifica con sus letras honestas y directas, escritas sin filtros y con profunda conexión hacia los sentimientos.

Ricardo D. Pat