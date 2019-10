LV PlayList: Kim Petras, conquista el mundo con su poderosa música hipnotizante 

LV PlayList: Kim Petras, conquista el mundo con su poderosa de la música hipnotizante

Kim Petras, es la cantante y compositora alemana que está conquistando el mundo de la música con un estilo único donde se mezclan sonidos electrónicos, luces neón, beats enérgicos que va muy bien con la vibra de la temporada de Halloween.

EUROPA Y SU TRANSEXUALIDAD

Kim es una cantante muy reconocida en Europa, pues ha llegado para tener a todo el mundo en sus manos, a pesar de que nació como hombre, bajo el nombre de Tim Petras, desde una edad muy temprana ella le decía a sus padres que se identificaba como mujer, por lo que ellos decidieron vestirla con ropa unisex, pero más adelante, con ayuda de un experto en transexualidad en los niños, ahora es conocida con el nombre de Kim Petras, sin ningún problema.

LOS ORÍGENES DE KIM

Esta chica transexual es originaria de Colonia, Alemania, lo cual explica los beats tan cool que utiliza en sus canciones, propios de la escena musical de esa parte de Europa, actualmente tiene 22 años, pero lleva haciendo música desde que era adolescente.

En 2017 lanzó su sencillo debut 'I Don't Want It at All', el cual la posicionó como una de las revelaciones musicales más importantes al ser un éxito rotundo en Spotify y desde entonces se ha ido ganando su lugar en la industria musical cruzando fronteras.

ELECTRÓNICO HIPNOTIZANTE

Kim tiene un estilo electrónico, un poco oscuro pero al mismo tiempo divertido, luminoso e hipnotizante, es por eso que en su nuevo disco 'Turn Off the light', que es la unión de unos compilatorios pasados, no podía salir en mejor momento: el pasado 1 de octubre.

Este álbum es totalmente perfecto para las próximas celebraciones de Halloween y es que lo mejor de este disco es que Kim Petras entró por la puerta grande; lo que no cualquier cantante puede presumir, ya que su disco consta de 17 canciones, que es una buena tarjeta de presentación.

OTROS TRABAJOS

'Turn Off The Light', no es el único disco de Kim Petras, ya que tiene otro llamado 'Clarity', que es igual de bueno, pero algo nos dice que es en este look oscuro y con beats donde ella ha encontrado su verdadero estilo que invadirá a todo el mundo.