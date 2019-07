LV PlayList: Elsa y Elmar expande el pop espiritual y el misterio de los diamantes 

Elsa y Elmar expande el pop espiritual y el misterio de los diamantes

Elsa Margarita Carvajal Peralta es una cantante colombiana que aunque nació en Bucaramanga, Colombia, se vino a vivir a la Ciudad de México, para después formar parte del cartel del Vive Latino con su proyecto musical llamado Elsa y Elmar, con el que está elevando su popularidad en mundo de la música.

EL NACIMIENTO DE SU POP ESPIRITUAL

Elsa ha confesado que su proyecto musical en sus inicios era bastante instintivo, pues tocaba lo primero que le nacía, lo que le iba fluyendo, por lo que realmente no se ponía a pensar que va a escribir, pero hasta hoy día no le gusta realizar algo que no tenga una novedad tanto en la letra como en los arreglos.

Elsa y Elmar

La intérprete de “Ojos noche” considera que la música va muchísimo más allá de la propia música, pues para ella despierta cosas en el interior que no tienen nada que ver con ese arte, pero que evocan sentimientos muy fuertes que en ocasiones ayudan a sanar, por lo que la considera un canal o un medio para sacar muchas cosas y en sí todo un misterio.

Actualmente su música es definida como “Pop Espiritual”, cuyos estilos pasan por el Synth Pop, Folk e Indie; ya que sus temas están relacionados desde sus miedos y dudas infantiles hasta preguntas existenciales que todos en algún momento nos hacemos.

LOS DISCOS DE ELSA Y ELMAR

Su álbum debut se tituló "Rey".

Elsa y Elmar tiene hasta el momento tres discos, el primer disco se llama “Rey” que se lanzó en 2015, luego le siguió “Trenes, Aviones y Viajes Interplanetarios” en el 2016 y el más reciente es “Eres diamante” que lanzo en este 2019.

EL MISTERIO DE “ERES DIAMANTE”

Eres Diamante es su más reciente álbum musical.

El álbum “Eres diamante” se estrenó en mayo de este 2019 y es parte de un proceso de consolidación como uno de los nuevos valores de la escena musical latinoamericana.

Fue desde 2018 que la cantante fue liberando sencillos como “Culpa, Tengo”, “Ojos Noche” y “Nadie Va”, con los que pudo demostrar que el disco sería una exploración sonora que permitirá al escucha apreciar cada una de las facetas.

“Yo quería que fuera un disco fresco, minimal; que proponga algo a lo que está pasando en Latinoamérica y en la música en español.”

Para este nuevo disco la colombiana tomó como influencia principal el rap y el trap, para dar como resultado un pop fresco y con un mensaje nuevo y “millennial” como suena una de sus canciones.

Elsa y Elmar describe que ser “diamante” significa entender que la vida tiene sus retos y sus momentos complejos, pero que también tenemos la capacidad de atravesarlos y de aprender de ellos, pues solo cuando estás abajo aprendes las lecciones más bonitas para poder seguir y escalar.

“El diamante es un material muy fuerte y resistente al fuego. En lugar de destruirlo, lo pule, y así es la vida.”