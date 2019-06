LUIS MIGUEL PIERDE LA VOZ ¿es el fin de su carrera como cantante? (VIDEO)

Al parecer el exceso de trabajo ya está cobrando factura en las cuerdas vocales de Luis Miguel, pues después de dar varios conciertos por Estados Unidos, en este último dejó mucho que desear.

El cantante recientemente se presentó en Boston, no obstante, mientras interpretaba una de sus canciones aparentemente se quedó sin voz, hecho que sorprendió a todos los presentes.

El suceso ocurrió durante el tema: ‘La fiesta del mariachi’, por lo que de inmediato, dejó que el mariachi continuara tocando para que el público no se diera cuenta, sin embargo, ya fue demasiado tarde.

Finalmente, Luis Miguel cerró la canción con algo de dificultad, pero a diferencia de otras ocasiones, el público le aplaudió vigorosamente, pues comprendieron que ya se encontraba muy cansado.

Otra version asegura que en realidad el cantante quería que el público disfrutara del mariachi y por supuesto cerrar con broche de oro su concierto.

Cabe destacar que no es la primera vez que Luis Miguel le falla a sus fanáticos, y aún así algunos siguen considerando que la voz del cantante es una de las mejores que existen y esperan que tras esta larga gira vaya a descansar para recuperarse.

LUIS MIGUEL SORPRENDE A UNA FAN

Hace poco los medios de comunicación nacionales se escandalizaron cuando durante uno de los conciertos de Luis Miguel en Kansas City, el cantante hizo una pausa mientras cantaba el tema ‘Te necesito’ para evidenciar a una de sus seguidoras que portaba una pancarta declarándole su amor.

La cartulina que traía la fanática tenía la frase escrita: “I love you more than tacos” (Te amo más que a los tacos), a lo que Luis Miguel señaló, en tono de broma que eso era amor verdadero.

