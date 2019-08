LP llega a Perú ¡Está cada vez más cerca de México!

La famosa cantautora Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP se ha posicionado como una de las intérpretes más aclamadas del momento, pues su música ha conquistado a sus fans a nivel internacional.

Entre sus grandes proyectos se ha destacado por escribir canciones para las estrellas de la música más exitosas del mundo, entre las que se encuentran cantantes de la talla de Rihanna, Christina Aguilera e incluso The backstreet boys.

Ahora la talentosa cantante norteamericana de ascendencia italiana ha decidido dedicarse de lleno a su carrera por lo que ha emprendido su nueva gira internacional para promocionar su material discográfico.

LP llega a Perú

Recientemente la talentosa LP lanzó su quinto álbum titulado "Hear to mouth" en el que incluye increíbles temas como ‘Girls go wild’ , ‘Recovery’ y ‘When I’m over you’. Por lo que ya es de los preferidos de sus seguidores.

Cabe destacar que LP goza de una gran popularidad en Latinoamérica, por lo que en esta nueva gira no olvidó a sus fieles fanáticos latinos y ha organizado su gira de manera que pueda cubrir el mayor territorio posible.

LP se presentará el próximo 11 de octubre en Perú, por lo que sus fans peruanos han enloquecido con la noticia, e incluso los boletos estarán disponibles a partir del próximo 8 de agosto, el evento será en el centro de convenciones Barranco Arena.

También llegará a México

En esta gira por América Latina, México no podría ser excluido de la lista de los puntos donde LP se presentaría, por lo que hasta el momento se han abierto 3 fechas para sus conciertos, siendo los días 21, 22 y 23 en el auditorio Blackberry de la CDMX.

Así mismo, tras colaborar con decenas de artistas de talla mundial, LP decidió arriesgarse en el año 2009 a lanzarse como solista, lo que culminó en una exitosa carrera que la ha llevado por todo el mundo gracias a su tema ‘Lost on you’.

Cabe mencionar que la popularidad de LP reside en los temas que aborda en sus canciones, entre los que destacan el consumo de drogas, la sexualidad y las relaciones humanas, temas que están presentes en su nuevo disco.

