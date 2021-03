LP estrena fuerte video lésbico para su nueva canción “One Last Time”

Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP , se ha vuelto a manifestar en el mundo de la música y ha regresado con un candente video que rompe los reservados estereotipos de las escenas lésbicas en la televisión.

Resulta que recientemente está de estreno con su nuevo single llamado “One Last Time”, que se trata del tercer adelanto de su nuevo disco que verá la luz a fines de este este 2021, según ha detallado la cantante.

Escenas candentes en el nuevo video de LP

La nueva canción viene acompañada de un videoclip filmado en Paramour Estate, en Los Ángeles y en el que participa la actriz, cineasta y modelo Jaime King, quien también ha participado en los videos musicales de la cantante Lana Del Rey y de la banda We Are the Fallen.

En palabras de la artista LP: One Last Time trata sobre la naturaleza fugaz de las relaciones, sean románticas o no, y sobre cómo cada momento es único.

No importa lo poco o mucho que obtengamos de alguien, nos encontramos fantaseando con ellos y las cosas que deseamos haber dicho o hecho antes de que terminara nuestro tiempo juntos.

“One Last Time” es una canción que fue escrita por la propia LP en Atenas, Grecia y San José del Cabo, México, uno de sus lugares favoritos en el mundo, junto con su colaborador Mike Del Rio (co-guionista y productor).

La producción de pistas adicionales se realizó en el Hotel Havana en Highland Park en California, que también fue el escenario del video de presentación acústica de LP para Coming Out Day.

Por si fuera poco, la canción fue mezclada por Manny Marroquin y masterizada por la ganadora de varios Grammy Emily Lazar y hasta el momento ya ha superado el millón de reproducciones.

Cabe destacar que Laura Pergolizzi, conocida como LP es una cantautora y compositora estadounidense, mejor conocida por su sencillo «Lost on You». Ha lanzado cinco álbumes y tres EP. Ha escrito canciones para otros artistas, incluidos Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Leona Lewis, Mylène Farmer y Christina Aguilera.

