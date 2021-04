LOL segunda temporada de Eugenio Derbez: Todo lo que debes saber

Eugenio Derbez sorprendió en México con el reality show llamado “LOL” el cual ya tiene dos temporadas y es una adaptación de una serie japonesa llamada Hitoshi Matsumoto Presents Documental, estrenada en 2016 por Amazon Prime Video y protagonizada por Matsumoto, uno de los comediantes más populares de Japón pero en esta ocasión te hablaremos únicamente de la segunda temporada del reality presentado por Derbez y el cual ha tenido un gran éxito ya que los personajes que han participado han creado un gran ambiente y momentos inolvidables para los espectadores.

Esta segunda temporada tiene seis capítulos en los cuales pudimos ver nuevas reglas a comparación de la primera, Eugenio decidió poner ciertas actividades a los concursantes para ponerle más sabor y que nadie se quedara sin participar como lo vimos en la primera temporada en donde algunos comediantes no interactuaban para evitar reir tal y como le ocurrió a Carlos Ballarta quien únicamente ganó una borrachera del programa. En esta ocasión el comediante mexicano, Eugenio, fue muy claro desde el principio del programa y pidió a todos participar de manera equitativa.

Concursantes de LOL segunda temporada

Concursantes de LOL segunda temporada

En LOL segunda temporada tuvo un gran contraste de personajes ya que pudimos observar la participación de Gustavo Munguia y de Bárbara Torres quienes han sido comediantes desde hace muchos años y han trabajado para la televisión mexicana pero los otros ocho participantes son millennials así que en la casa de LOL se pudo ver dos tipos de comedia muy marcadas además que cuando Munguia salió expulsado, platicó a Eugenio que le fue difícil adaptarse a la comedia millennial y por esa razón no sintió que logró hacer click con alguien del reality.

Además la mayoría de los participantes se dedican al humor de stand up, lo cual ha sido una gran tendencia en los últimos años y cada vez son más los jóvenes que intentan sobresalir en este gremio.

Ivan Fematt, La Mole

Bárbara Torres

Alex Fernández

Gustavo Munguia

El Capi

Verónica Toussaint

Slobotzky

Ricardo O'Farrill

El Diablito

La Kikis

Momentos más épicos de LOL 2

Momentos más épicos de LOL segunda temporada

LOL segunda temporada tuvo épicos momentos durante sus seis horas, pero sin duda alguna uno de los mejores fue la convivencia entre el personaje de mesero “Paul” de Gustavo Munguia con los demás integrantes de la casa quienes también llevaron un par de disfraces como Ricardo O’Farril y Alex Fernández con atuendos de niños o Iván “La Mole” vestido de mujer.

Uno de los que más sorprendió en la casa de lol fue El Capi Pérez quien estuvo a punto de hacer reír a Alex y Richie al recitar poesía erótica disfrazado de mujer con una peluca de chinos y los integrantes del reality se aguantaban la risa haciendo muecas.

Otro de los momentos más “manchados” fue cuando Alex Fernández fingió que haría un acto de magia y pidió a Capi pasar al escenario con él, le vendó los ojos y mientras pensaba que tenía que adivinar una carta, Fernández le puso cera en el pecho y lo depiló.

En este incomodo momentos pudimos ver que Capi estaba molesto e incluso una de sus expresiones fue lo que lo sacó de la casa de lol a pesar que era el favorito de muchos.

Eugenio Derbez en LOL segunda temporada

Eugenio Derbez en LOL segunda temporada

Todo México conoce a Eugenio Derbez por la comedia que llevó a los televisores durante los noventa a través de programas como “La Familia P.Luche”, “XHDerbez” o “Derbez en cuando”, pero en esta ocasión, el famoso comediante decidió unirse a la era del streaming con el reality show “LOL” en donde lo hemos visto como nunca antes, haciendo el papel de conductor serio y además réferi.

A pesar que muchos en la casa le hacían bromas para que Eugenio se riera, este famoso demostró que estaba muy dentro de su papel y no accedía a reírse con los competidores para ponerlos más incómodos y nerviosos además que cada que entraba para expulsar a un miembro de la casa, todos se ponían a temblar y más en las últimas horas en donde se podía sentir un ambiente sumamente tenso y muchas personas ya estaban cansadas de interpretar personajes e intentar hacer reir a sus rivales.

Eugenio se enfrentó al enojo de algunas personas pero a pesar de eso todos le demostraron un infinito respeto y aceptaron sus decisiones.

El gran final de LOL segunda temporada

El gran final de LOL segunda temporada

Si aún no has visto esta segunda temporada y no quieres saber quién ganó, mejor no leas lo siguiente ya que te diremos lo que sucedió en el final.

¡SPOILER ALERT!. Por segunda ocasión, Alex Fernández llegó al final de la competencia pero esta vez con uno de sus mejores amigos, Ricardo O’Farrill quien desde que llegó a la casa puso a temblar a todos ya que no pudieron evitar ponerse nerviosos cuando lo vieron pasar por la puerta. Estos dos amigos se enfrentaron a los últimos minutos de LOL segunda temporada, en donde ya se les observaba muy cansados y sin saber qué más hacer ya que ambos sabían perfectamente que tanto uno como el otro eran difíciles de quebrar y tuvieron que hacer ocurrencia tras ocurrencia.

En el foro en donde observaban los expulsados todos afirmaban que Richie se había vuelto loco ya que no paraba de hacer cosas extrañas e incomodas para intentar hacer reir a Alex Fernández y aunque estuvo a punto de lograrlo, el tiempo se detuvo y Eugenio Derbez llegó a la casa de LOL para decir el veredicto final de la competencia.

Según lo que narró el comediante, se revisaron las cámaras para ver quién había tenido más participación entre ellos dos y todo se definió en un empate, así que Eugenio otorgó el trofeo y el millón de pesos a ambos standuperos.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.