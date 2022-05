LOL: Público enfurecido tras el ganador de la cuarta temporada

En Twitter, se puede observar fácilmente, que la temporada 4 de LOL México fue todo un éxito, los fans estuvieron cautivados segundo a segundo por la mayoría de los integrantes de esta entrega, sin embargo, el final fue lo que decepcionó a todos.

Los ganadores fueron Alexis de Anda y su compañero standupero Ray Contreras, pero desafortunadamente, estos no lograron enamorar al público del reality show y terminaron como los villanos de esta temporada.

Tres de los cinco equipos de LOL lograron llegar a la final: El Borrego Nava, Juan Carlos Cazasola, Escorpión Dorado, Platanito y Alexis con Ray. Pero a pesar que los primeros cuatro mencionados no tuvieron límites en su comedia, no lograron coronarse.

Fans enfurecidos tras el ganador de LOL 4

LOL: Público enfurecido tras el ganador de la cuarta temporada

El público actualmente está furioso, ya que ayer se destaparon los episodios finales y no están conformes con que Alexis y Ray ganaran, ya que en temporadas pasadas, se descalificaban los integrantes que no causaran gracia, y este par de millennials, no hicieron reir a ni uno de sus compañeros ni a los fans que vieron el programa.

El millón de pesos fue donado a una fundación pero aún así, en Twitter se observa el descontento del público, tanto que incluso Ray utilizó su cuenta de Instagram para decirle a la gente que ya ganaron y no hay nada que se pueda hacer.

Episodios de LOL 4 temporada

En los últimos tres episodios de LOL: Last One Laughing México, observamos que los comediantes no tienen límites, algunos casi se desnudan, mientras que otros fueron golpeados bruscamente. Por otra parte, intentaron contar sus mejores chistes sin reirse pero al final se fueron a muerte subita, en donde Borrego y Platanito fueron descalificados por reirse.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.