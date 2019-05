¿LO VIOLARON? Anel Noreña revela TERRIBLE secreto de la infancia de José José (VIDEO)

Anel Noreña, quien fuera la esposa de una de las estrellas de la música en México, ha impactado al revelar detalles sobre un supuesto hecho que marcó la vida del cantante en la infancia.

Fue para una entrevista al programa Ventaneando que Anel Noreña, hizo fuertes declaraciones en contra de José José, luego de que la expusieran de una forma indebida en la bioserie del príncipe de la canción.

Entre las reveladoras e impactantes declaraciones de Noreña, la que más sorprendió fue en donde detalla y asegura que José José sufrio de una violación durante su infancia; además de la crueldad que vivió al lado de su padre.}

"El papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, a José lo dejaron los amigos, a José le hicieron todo lo que te puedes imaginar que a un niño lo deben de hacer”

La ex esposa del príncipe de la canción detalla que ante las crueldades que vivía José José no hubo un papá que lo defendiera y a su mamá no le podía decir todo, porque su mamá siendo muy linda, era una mujer sola y desprotegida.

Ante el cuestionamiento de que si sabía quiénes habían abusado de José José, contestó que fueron unos niños de la calle quienes abusaron del cantante y que no se lo había contado a su hija Marisol y no a ella.

Cabe destacar que recientemente, Sarita, la esposa de José José le aseguró a Leo Dan que el cantante no está muy bien, pero es cuestión de esperar un poco para que se tengan noticias de él.