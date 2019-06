LGBT: JobStar, de macho homofóbico a la madre Drag más amada de México

Después de buscar a la famosa JobStar por todos lados, La Verdad dio con ella, y por medio de una entrevista muy personal nos contó cómo ha sido él proceso de aceptación de su vida.

Actualmente el mundo Drag ha dado un paso muy imponente gracias a un programa que lo presentó como un arte y una forma de poder presentarte como realmente eres al mundo entero, pero eso fue hasta el año pasado, anteriormente las cosas no fueron fáciles en un país machista.

¿Cómo empezó tu proceso de aceptación JobStar?

“Empecé en el mundo del transformismo a muy temprana edad, a los 15 años me vestía de mujer, en ese momento quise hacer mi transformación, estaba muy confundido, no sabía si quería ser niño o niña, me gustaba tener bubis pero también me gustaba tener barba y tatuajes, como un hombre”, nos dijo

LGBT: JobStar, de macho homofóbico a la madre Drag más amada de México

A la edad de la adolescencia es importante apoyará a los jóvenes que no se sienten identificados con ellos mismos, esto por medio de algún terapeuta que pueda ayudar a enfocar esas emociones a cosas positivas...

Continuamos con esta cálida charla que sólo JobStar podría:

“Entonces decidí reprimir mi lado femenino, comencé con mi tratamiento de testosteronas para que creciera la barba, me gustaba como me veía, era la viva imagen del macho que la comunidad gay quiere, que es cotizado”, señaló

Hace unas semanas JobStar reveló sus fotos en donde se ve a José Job Carrizales Sánchez, un macho guapo que nadie se imaginaria sería la adorada Jobita.

LGBT: JobStar, de macho homofóbico a la madre Drag más amada de México

Le cuestioné que como se sentía en ese momento de su vida y la respuesta sorprendió:

“Era una persona vacía, me gustaba lo que veía pero no me gustaba en lo que me convertí, una persona déspota, ególatra y me asustaba mucho que me vieran con las personas obvias, pero al llegar a casa sentía ganas de ser como ellos, me causaba envidia y creo que es lo que le pasa a los homofóbicos, que al final es lo que sienten, miedo”.

La actriz con una voz apaciguada, rápidamente cambió al mencionar que fue lo que le ayudó a superar esa etapa gris de su vida.

“Gracias al Drag pude volver a conectarme con ese lado femenino, porque ya no me podía travestir, las mujeres son delgadas y llegué a pensar que jamás lo haría de nuevo porque con las hormonas tenía la espalda a muy desarrollada, pero en el Drag puedo ser una hermosa persona alta, una mujer llenita, con barba...El Drag le dio estabilidad a mi vida y me ha enseñado que todo el mundo es distinto”.

LGBT: JobStar, de macho homofóbico a la madre Drag más amada de México

JobStar llegó a la semifinal de un programa de alcance internacional y demostró ser un ser de luz para sus seguidores a quienes sugirió que si tienen ganas de hacer algo distinto lo hicieran.

“Dense la oportunidad, ámense más, las opiniones adversas siempre las habrá cada día se desgastan esos estereotipos heteronormados, tenemos que quitarnos el pensamiento marchistas, el ser femenino no es cosa de vergüenza. La gente aprende a jugar con los roles”.

Las Drag Queen han tenido mucho impacto social en Estados Unidos y ahora las artistas mexicanas han hecho ruido, sin embargo es una responsabilidad muy grande para aquellas que estarán en la vida pública después del programa.

“Para mí la responsabilidad de estar en La Más Draga, va más allá de ser famosa, yo no llegué a buscar fama o aparentar, sino de ayudar a la gente”.

El respeto es parte fundamental de esta sociedad que tiene diversidad.

LGBT: JobStar, de macho homofóbico a la madre Drag más amada de México