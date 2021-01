¡LADRONA! Cecilia Galliano es ACUSADA de robar dinero en Televisa

Cecilia Galliano es una guapísima conductora de Televisa que recientemente fue tachada de ladrona en Televisa,, ya que este martes 12 de enero la revista TVNotas lanzó en su portada una escandalosa nota sobre ella.

Según se destaca en la revista la conductora se habría robado 100 mil pesos del show virtual Solteras en cuarentena, pues el mencionado medio señaló que un amigo de María José Suárez y Mariana Juárez La Barbie, les contó todos los detalles de esta delicada situación a través de una entrevista anónima.

¿Por qué fue acusada de robo Ceci Galliano?

Con información del informante se comentó que la actriz de Televisa invitó a la boxeadora y a la esposa de Mauricio Barcelata a participar en esta comedia, que fue patrocinada por el doctor Gamaliel Román, quien deseaba incursionar como empresario.

“Pues Ceci, María José y ‘La Barbie’ dieron cuatro funciones, pero resulta que éstas dos últimas no vieron su pago".

Se ha destacado también que la guapa argentina les habría advertido a sus colegas de Solteras en cuarentena que el doctor le daría el dinero de las ganancias y posteriormente ella lo repartía en partes iguales, además de destinar una cantidad al staff, sin embargo, esto nunca habría pasado.

Todo parece indicar, según la información que Ceci Galliano tenía problemas económicos y se le hizo fácil ocupar el anticipo que eran 110 mil pesos, por lo que le dijo a María José y a La Barbie que confiaran en que recibirían su pago, y ellas le creyeron y dieron las cuatro funciones.

Por otro lado, María José y la boxeadora se habrían dado cuenta de que Galliano las estaba engañando y se había quedado con el dinero del anticipo, pese a que ella seguía afirmando que no lo había recibido jamás.

Cabe destacar que debido a que La Barbie es amiga íntima de Ceci no se alejó de ella, sin embargo, María José no estaría dispuesta a quedarse de brazos cruzados, así lo expresó la fuente: Ella está furiosa y va a demandarla, dice que no va a permitir que la estafe, así que se avecina una batalla legal entre ella.

