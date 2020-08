Kylie Minogue presume video musical de la canción "Say Something" ¡Brillante!

Kylie Minogue lanza nuevo video musical

¡Sorprendente! Con la personalidad que la caracteriza de ser una cantante muy sensual, Kylie Minogue volvió a cautivar a sus fans con su esperado video musical de la canción "Say Something". Este tema se lanzó el 23 de julio y ha dejado fascinados a los usuarios.

Pero tras algún tiempo de espera el videoclip oficial ya se encuentra disponible en YouTube, pues hasta el momento lleva más de 993 mil visualizaciones y diversos comentarios por parte de sus admiradores, quienes han expresado que aquella canción es mágica y especial.

Kylie Minogue aparece como toda una diva en el video musical de "Say Something", en el comienzo de la canción se puede observar a la cantante australiana subida en un caballo, mientras luce un look de brillantes, acompañada de sus bailarines y de efectos especiales.

Kylie Minogue presume su video musical

La también compositora de 52 años de edad quería transportar a un momento mágico, donde sus fans pudieran disfrutar de un video musical alegre, divertido y lleno de brillos, pues durante una entrevista comentó que los adultos necesitan de un poco de diversión.

Además Kylie Minogue no ha perdido su estilo tan sensual, pues también su look y belleza acapararon la atención de los fans, pues a pesar de que estuvo alejada de la música por algún tiempo, su físico es admirable.

Recordamos que su reciente tema se desprende de su nuevo material discográfico que será lanzado el próximo 6 de noviembre y tendrá el nombre de "Disco". Por el momento sus admiradores esperan con ansias la llegada de su álbum.

Los fans de Kylie Minogue quedaron fascinados con el video musical de su nueva canción, pues han estado muy emocionados con el regreso de la cantante, y más aún por su nuevo disco, ¿Te gusta el estilo de la artista?